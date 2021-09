Wahl-Ticker: Laschet und Scholz untermauern Führungsanspruch

18.00 Uhr: Wahlbeteiligung in Bayern bei 79 Prozent

Laut ersten Prognosen liegt die Wahlbeteiligung in Bayern bei der Bundestagswahl bei 79 Prozent. Bei der vergangenen Bundestagswahl waren es 78,1 Prozent. In vielen bayerischen Städten hatte die Wahlbeteiligung am Nachmittag höher gelegen als vor vier Jahren. So hatten in München und Würzburg um 13.00 Uhr schon deutlich mehr als 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme abgegeben. Hier ist bereits der Anteil der Briefwähler mit eingerechnet. In Nürnberg wählten bis zum Mittag nach Angaben einer Sprecherin bereits gut ein Drittel der Wahlberechtigten. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch am Wahlsonntag vor vier Jahren. Dort werden die Briefwahlstimmen allerdings erst nach und nach eingerechnet. Auch im Südosten Bayerns gab es eine Rekord-Wahlbeteiligung wie in Traunstein und im Berchtesgadener Land. Kurzer Blick nach Schwaben: Rekordverdächtige Briefwahlbeteiligung in Augsburg: dort gab es knapp 80.000 Briefwähler. Fast doppelt soviel wie bei der vergangenen Bundestagswahl.