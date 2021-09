Wahl-Ticker: SPD-Sieg in vorläufigem Ergebnis bestätigt

08.05 Uhr: Vorläufiges amtliches Ergebnis der Bundestagswahl in Bayern

Das vorläufige amtliche Wahlergebnis der Bundestagswahl für Bayern sieht die CSU mit 31,7 Prozent deutlich im Minus. Die SPD kommt auf 18,0 Prozent, die Grünen auf 14,1 Prozent der gültigen Zweitstimmen, wie der Landeswahlleiter am Montag mitteilte. Auf die FDP entfielen 10,5 Prozent und auf die AFD 9,0 Prozent. Die Freien Wähler kommen in Bayern auf 7,5 Prozent, die Linke auf 2,8 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,8 Prozent. Damit entspricht das vorläufige Ergebnis den Werten aus der Nacht nach Auszählung aller Wahlkreise. Dem Landeswahlleiter zufolge entfallen 116 der insgesamt 735 Mandate im Bundestag auf bayerische Kandidaten. 45 gehen an die CSU, 23 an die SPD und 18 an die Grünen, die erstmals ein Direktmandat holen. Die FDP erreicht 14 Sitze, die AFD 12 und die Linke 4 Mandate.

Rund acht von zehn Wahlberechtigten in Bayern gaben ihre Stimme ab (79,8%). Das ist eine Steigerung um 1,8%. Die meisten Wähler gab es im Wahlkreis München-Land (84,8%). Am wenigsten Menschen stimmten im Wahlkreis Nürnberg-Süd ab (73,1%). Wie viele Stimmen insgesamt per Briefwahl eingegangen sind, kann noch nicht gesagt werden. Dieses Ergebnis wird erst bei der Veröffentlichung des endgültigen Wahlergebnisses am 8. Oktober mitgeteilt.

In 45 der 46 Wahlkreise holten die Bewerber der CSU das Direktmandat, nur im Wahlkreis München-Süd ging das Mandat mit Jamila Schäfer an eine Kandidatin der Grünen. Im neuen Bundestag werden 116 Abgeordnete aus Bayern sitzen (CSU 45, SPD 23, Grüne 18, FDP 14, AfD 12, Linke 4).