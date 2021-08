Bundestagswahl: Ist die Fünf-Prozent-Hürde verfassungswidrig?

Wie es mit der Fünf-Prozent-Hürde begann

Als die Verfassungsväter und -mütter das Grundgesetz schmiedeten, stritten sie ums Wahlrecht. Die Unionsparteien wollten eine Mehrheitswahl installieren, bei der faktisch weitaus mehr Stimmen unter den Tisch fallen. Die meisten anderen Parteien setzten sich schließlich mit ihrer Forderung durch, eine Verhältniswahl zu installieren – obwohl diese (aus Sicht der heutigen Forschung zu Unrecht) für den Zusammenbruch der Weimarer Republik verantwortlich gemacht wurde. Das Stimmenverhältnis sollte sich weiterhin im Parlament widerspiegeln.

Eine Fünf-Prozent-Hürde für die Bundestagswahl gab es schon damals. Sie galt aber nur für jedes einzelne Bundesland und auch nur für diejenigen Parteien, die keinen Direktkandidaten in den Bundestag brachten. Dank dieser "lockeren" Hürde saßen nach der ersten Bundestagswahl 1949 elf Parteien im Parlament.

Nun folgte eine heftige Debatte um die möglicherweise zu starke Zersplitterung des Bundestags. Vor allem die CDU machte sich - am Ende mit Erfolg - für eine bundesweite Fünf-Prozent-Hürde als Gegenmittel stark. Seit 1953 steht sie im Wahlgesetz. Schon zu dieser Zeit wurde der Vorwurf laut, die Adenauer-Regierung sei nur darauf aus gewesen, unliebsame Konkurrenz fernzuhalten.

Was das Verfassungsgericht sagt

Doch die Sperrklausel bei der Bundestagswahl hat bis heute unabhängig von der Ausrichtung der Regierungen politisch Bestand - und auch juristisch:

"Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei der Wahl des Deutschen Bundestages für verfassungskonform erachtet",

heißt es in einem Beschluss vom 27. September 2017. Ausdrücklich verweist das Gericht auf das "verfassungslegitime Ziel, die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments zu sichern", wozu eine "stabile Mehrheit für die Wahl einer handlungsfähigen Regierung" gehöre.

Und es ist auch nicht so, dass die Hürde generell den Einzug neuer Parteien in den Bundestag verhindern würde. Grüne und AfD beweisen das Gegenteil.

Abschaffen, senken – oder Eventualstimme?

Die seriöse Diskussion um die Verfassungsmäßigkeit der Hürde wird weitergehen. Die Alternativvorschläge sind vielfältig und reichen von Abschaffung über Absenkung bis zu originellen Ideen, wie die der Eventualstimme. In diesem Modell hätten jede Wählerin und jeder Wähler eine zusätzliche Stimme, die immer dann zum Zuge käme, wenn die favorisierte Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Es ginge also zumindest keine Stimme verloren. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom September 2017 besagt, die "Einführung einer Eventualstimme […] ist verfassungsrechtlich nicht geboten." Was aber auch heißt: nicht verboten.

Fazit

Dass die Fünf-Prozent-Hürde die Chancen kleiner Parteien mindert, ist unbestritten, Vorwürfe der Ungerechtigkeit sind deshalb nicht von der Hand zu weisen. Dennoch geht die Sperrklausel bei der Bundestagswahl nach Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz konform. Denn sie verhindert eine Zersplitterung des Parlaments und erleichtert in einem Verhältniswahlrecht die Mehrheitsbildung. Dies war das Motiv für die Einführung der Fünf-Prozent-Hürde.

💡 Unter der Hürde durch

Es gibt übrigens eine Möglichkeit für eine Partei, Abgeordnete auch dann in den Bundestag zu bringen, wenn sie weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen bekommt. Natürlich zieht jeder gewählte Direktkandidat ins Parlament ein, egal ob seine Partei die Hürde reißt oder überspringt. Und wenn sie drei (oder mehr) Direktmandate erzielt, kommen so viele Abgeordnete in den Bundestag, wie es der Partei nach dem Zweitstimmenanteil zusteht - auch wenn es unter fünf Prozent liegt. Allerdings können die Abgeordneten dann keine Fraktion bilden und müssen sich mit einem Gruppenstatus mit verminderten Rechten abfinden. Das war Mitte der 1990er Jahre bei der PDS der Fall.