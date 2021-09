"Wahlmanipulation": Empörung über Aiwanger-Tweet

Laschets Wahlzettel sichtbar

Die Aktion von Aiwanger ist nicht der einzige Aufreger am Wahltag. Zuvor hatte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet für Aufsehen gesorgt, weil sein ausgefüllter Stimmzettel im Wahllokal falsch gefaltet war. Kurz bevor der Wahlzettel in die Urne gelangte, war Laschets Stimmabgabe, die der CDU galt, sichtbar. Daraufhin hieß es unter anderem in sozialen Netzwerken, Laschet habe gegen das Wahlgeheimnis verstoßen

Der Bundeswahleiter hat diese Spekulationen zurückgewiesen, wonach die sichtbare Stimmabgabe des CDU-Kanzlerkandidaten eine Wählerbeeinflussung darstelle. "Ein bundesweit bekannter Politiker hat wie erwartet seine eigene Partei gewählt. Eine Wählerbeeinflussung kann darin nicht gesehen werden", teilte die Pressestelle auf Twitter mit.

Normalerweise habe der Wahlvorstand Wählerinnen und Wähler zurückzuweisen, die den Stimmzettel so gefaltet hätten, dass die Stimmabgabe erkennbar sei. "Dies dient dazu, dass andere Wählende nicht beeinflusst werden."