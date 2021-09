Landtagswahlen: SPD in Meck-Pomm vorn, Grüne in Berlin

Schwesig erklärte in Schwerin: "Das ist ein wunderbarer Abend für unser Land, für unsere SPD in Mecklenburg-Vorpommern". Sie bedankte sich "bei den Menschen in unserem Land". Sie habe die Unterstützung der Bürger "oft gespürt", in der Corona-Pandemie und als sie selbst an Krebs erkrankt war. "Ich freue mich, dass es bei der Wahl ein ganz klares Bürgervotum gibt für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern", freute sich Schwesig.