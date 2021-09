26.09.2021, 12:27 Uhr

Wahl-Ticker Oberbayern: hohe Wahlbeteiligung in München

In der Landeshauptstadt zeichnet sich bereits am Vormittag eine hohe Wahlbeteiligung ab. Der Anteil der Briefwähler ist dort besonders groß - genauso wie in Ingolstadt. Alle News zur Bundestagswahl in Oberbayern im Ticker.