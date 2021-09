Freie Wähler: Die strahlenden Verlierer

Hoffnung auf weniger Streit in der Koalition

Was die Koalition in Bayern anbelangt, setzen die Freien Wähler künftig wieder auf mehr Harmonie. In den vergangenen Monaten hatte es insbesondere in der Corona-Politik immer wieder Krach mit der CSU gegeben. Zu Ungunsten beider Koalitionspartner, sagen die Freien Wähler. Eine geschwächte CSU kann nicht an Streit mit dem Koalitionspartner interessiert sein, so die Hoffnung. Das ist am Wahlabend aus Freie Wähler-Kreisen immer wieder zu hören.

Gleichzeitig ist für den kleineren Koalitionspartner zu viel Einigkeit mit der CSU auch nicht gut. Schließlich geht es auch darum das eigene Profil zu stärken und nicht den Vorwurf zu bekommen, nur eine CSU light zu sein. Vor allem, weil die nächste Landtagswahl bereits in zwei Jahren ansteht.

Aiwanger twittert Zahlen zu früh

Wirklich harmonisch dürfte es in den nächsten Tagen sowieso nicht werden. Schon am Wahlabend zeichnet sich der nächste Streit ab. Aiwanger gerät wegen der kurzzeitigen Veröffentlichung von Wahlprognose-Zahlen in die Kritik. In einem Tweet auf Aiwangers Profil wurden am Sonntag während der noch laufenden Stimmabgabe Zahlen aus einer Nachwahlbefragung der Forschungsgruppe Wahlen genannt - verbunden mit dem Aufruf, die "letzten Stimmen" noch den Freien Wählern zu geben. Kurz darauf wurde der Tweet wieder gelöscht. Scharfe Worte von Politikern anderer Parteien ließen dennoch nicht lange auf sich warten. Sogar Rücktrittsforderungen gibt es.