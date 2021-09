SPD legt zu, Union stürzt ab: Das sind die Gründe

Die Parteien

In der finalen Vorwahlbefragung von Infratest dimap lässt sich in der Bevölkerung eine Unzufriedenheit mit der Union ausmachen. Zwei Drittel der Befragten werfen CDU und CSU vor, sich in den vergangenen Jahren zu sehr mit Personen und Ämtern, aber zu wenig mit politischen Inhalten beschäftigt zu haben. Ähnlich viele finden, dass sich unter der Union die Schere zwischen Arm und Reich weiter geöffnet hat. Und mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger meint generell: Die Union habe lange genug regiert und solle nun mal in die Opposition gehen.

Passend dazu erhoffen sich nun signifikant mehr Menschen eine SPD-geführte anstatt einer Unions-geleiteten Regierung. Ein Wunsch, der sich durch alle Altersgruppen zieht, aber ausgerechnet in der (früher mehrheitlich der Union zugeneigten) Ü65-Gruppe besonders ausgeprägt ist. Ob die Sozialdemokraten bei dem sich anbahnenden knappen Wahlergebnis nun in eine gute Ausgangslage kommen, bleibt trotzdem abzuwarten.

Zwei weitere Antworten lassen vermuten, dass das Gesamtangebot der SPD diesmal offenbar gut ankam. So wird keiner anderen Partei so stark zugetraut, die wichtigsten Aufgaben in Deutschland zu lösen. Und auch bei der Frage nach der Ehrlichkeit schnitten die Sozialdemokraten am besten ab.