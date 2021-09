Schlappe für CSU in Bayern - und für Söder?

Bei der Bundestagswahl kommt die CSU in Bayern laut dem vorläufigen Ergebnis auf 31,7 Prozent. Damit liegen die Christsozialen deutlich hinter ihrem Ergebnis vor vier Jahren: Bei der Bundestagswahl 2017 hatte die CSU bei den Zweitstimmen 38,8 Prozent erzielt. Der Wert dieses Mal ist das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl seit 1949 (damals 29,2 Prozent). Dafür haben die Christsozialen 45 der 46 Direktmandate im Freistaat gewonnen.

Bayern: SPD vor Grünen, AfD und Linke verlieren

Die SPD erreicht im Freistaat 18 Prozent (+2,7). Die Grünen erzielen 14,1 Prozent (+4,3). Sie gewinnen im Wahlkreis München-Süd mit Jamila Schäfer erstmals ein Direktmandat im Freistaat. Die FDP liegt bei 10,5 Prozent (+0,3). Die AfD kommt bei der Bundestagswahl in Bayern auf 9 Prozent (-3,4), die Linken auf 2,8 Prozent (-3,3). Die Freien Wähler erreichen laut dem vorläufigen Ergebnis im Freistaat 7,5 Prozent (+4,8), auf Bundesebene liegen sie unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Das sind die reinen Zahlen - aber welche Folgen haben sie? Schon früh an diesem Wahlsonntag ist klar: Die CSU wird bei dieser Bundestagswahl in Bayern ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 verbuchen. Wenn der Parteivorstand an diesem Montag zusammenkommt, dann dürften intern klare Worte fallen über den ungeliebten Kanzlerkandidaten Armin Laschet, dem Markus Söder einst einen "Schlafwagenwahlkampf" attestiert hatte. Nach wie vor ist man bei den Christsozialen überzeugt: Söder wäre der zugkräftigere Kandidat gewesen.

Wie laut die Kritik an der CDU wegen der Kandidatenwahl nach außen getragen wird, ist schwer abzusehen - und dürfte auch davon abhängen, wer letztlich den nächsten Kanzler stellt. Söder selbst zeigte sich am Sonntagabend erst einmal zurückhaltend. "Unrecht" sei Laschet im Wahlkampf getan worden, sagte der CSU-Chef in der "Berliner Runde" in der ARD. Und weiter: "Ich habe großen Respekt vor Armin Laschet."

Wahlergebnisse: Leise Kritik an Söders Kurs?

Allerdings: Wählerbefragungen zeigen auch, dass Söder selbst der Union geschadet haben könnte. Die Sticheleien gegen den Chef der Schwesterpartei seien kontraproduktiv gewesen, konstatieren die Unionswähler bei einer Erhebung von Infratest dimap. Vor allzu großer interner Kritik muss sich Söder trotzdem nicht fürchten, glaubt Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing.

Allerdings dürften viele CSU-Mitglieder mit Enttäuschung registrieren, dass ihre Partei unter Söder zuletzt kaum mehr erfreuliche Ergebnisse eingefahren hat. Als die CSU bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 mit 38,8 Prozent ein aus damaliger Sicht desaströses Resultat einfuhr, begann der Anfang vom Ende Horst Seehofers als Parteichef und danach auch als Ministerpräsident in Bayern. Derjenige, der den Sturz Seehofers damals forcierte, war Söder.

Stamm: CSU muss sich "ehrlich machen"

Doch nicht zuletzt die aktuelle Bundestagswahl zeigt: Es geht zahlenmäßig weiter bergab mit der CSU. Man dürfe sich "nicht zerfleischen", müsse sich nun aber "ehrlich" machen - das fordert mit Barbara Stamm eine Frau, die die guten Zeiten der CSU miterlebt und mitgestaltet hat. Im BR-Fernsehen sagte die langjährige Landtagspräsidentin, man müsse sich fragen, warum die Bindung und die Treue der Anhänger abgenommen habe. Die frühere Sozialministerin Stamm kritisierte auch fehlende Inhalte und "Antworten, etwa bei der Pflege".

Kritik an Söders Kurs kam auch von einigen Delegierten beim jüngsten Parteitag. Hinter vorgehaltener Hand berichteten sie von Parteiaustritten langjähriger Mitglieder, denen die Corona-Politik Söders zu streng, die Ausrichtung der Partei zu grün und Söders Kurs zu "modern" sei. Laut Politikwissenschaftlerin Münch geht es bei der politischen Ausrichtung der CSU nun darum, ob die Union Teil der nächsten Bundesregierung sein wird - oder sich aus der Opposition heraus auf die Landtagswahl in zwei Jahren vorbereiten kann. Im letzteren Fall, so Münchs Vermutung, könnte sich die Partei womöglich stärker profilieren.

Freie Wähler: Sündenbock für Söder?

Bei den Freien Wählern könnte intern nun wieder etwas mehr Ruhe einkehren. Denn klar ist: Hubert Aiwanger bleibt in München im Kabinett - und kann sich wieder konzentrieren auf seine Aufgaben als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Seine Berlin-Ambitionen sind erst einmal geplatzt, die Fünf-Prozent-Hürde haben die Freien Wähler bundesweit klar gerissen. Ohne Wahlkampf wird sich Aiwanger vermutlich erst einmal nicht mehr in dem Maße profilieren müssen wie zuletzt - etwa als Impfskeptiker oder als Gegner der Corona-"Bundesnotbremse", gegen die die Freien Wähler vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Positionen übrigens, die nicht unbedingt alle Mandatsträger oder Anhänger der Freien Wähler teilten.

Innerhalb der bayerischen Regierungskoalition könnte es dennoch unbequem werden für Aiwanger. Die Stimmung ist nicht gut zwischen dem Freie-Wähler-Chef und Söder - etwa wegen der Querschüsse in der Corona-Politik. Und am Sonntagabend machte der CSU-Chef explizit die Freien Wähler dafür verantwortlich, auf Grund ihrer bundespolitischen Ambitionen das bürgerliche Lager auf Bundesebene geschwächt zu haben. Das sei ein "schwerer Fehler gewesen", sagte Söder. "Wir haben erlebt, dass die Regierungsarbeit ein bisschen gelitten hat", erklärte er im BR Fernsehen mit Blick auf die Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern.

Ein Nachspiel könnte für Aiwanger auch ein Beitrag auf Twitter haben, den er am Wahlnachmittag absetzte - mit Prognosen und einem Aufruf, nun das Kreuz noch bei den Freien Wählern zu machen. Eine Ordnungswidrigkeit, bei der Aiwanger eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro droht.