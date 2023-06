Kirchentags-Ticker: News und Infos zum Deutschen Ev. Kirchentag

08.35 Uhr BR mit eigener Bühne beim Kirchentag Nürnberg

Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag (7. bis 11. Juni) in Nürnberg wird auch der Bayerische Rundfunk mit einer eigenen Bühne vertreten sein. An einem der zentralen Veranstaltungsorte, dem Messezentrum Nürnberg, wartet am Donnerstag (08.06.) und am Freitag (09.06.) ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Talks, verschiedenen Live-Sendungen und Live-Musik auf die Besucherinnen und Besucher. Los geht es am Donnerstag (08.06.) ab 13.00 Uhr am Vorplatz zum Messeingang NCC Mitte. Unter anderem können verschiedene Sendungen von Bayern 2 live verfolgt werden. Für musikalische Unterhaltung sorgt während der beiden Tage auf der BR-Bühne die Sängerin und Songwriterin Suzan Baker zusammen mit ihrem Lebenspartner und Gitarristen Dennis Lüddicke.

07.54 Uhr: EKD-Ratsvorsitzende sagt Teilnahme am Kirchentag ab

Der Evangelische Kirchentag in Nürnberg wird ohne die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, stattfinden. Das teilt die EKD in Hannover mit. Kurschus ist an Corona erkrankt. Daher habe sie ihre Teilnahme kurzfristig absagen müssen.

07.08 Uhr: Eröffnungsgottesdienst um 17.30 Uhr auf dem Hauptmarkt

Offiziell wird der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag mit der Losung "Jetzt ist die Zeit" mit einem Gottesdienst auf dem Hauptmarkt mitten im Herzen Nürnbergs offiziell beginnen. Die Predigt hält der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm ab 17.30 Uhr. Das Programm auf dem Hauptmarkt beginnt schon um 16.30 Uhr mit Musik und Interviews auf der Bühne. Der Chor der Paulusgemeinde Halle/Saale, das Ensemble der Paulusgemeinde Halle/Saale sowie Posaunenchöre werden den musikalischen Rahmen bieten und der Präsident des Kirchentags, Thomas de Maizière, den 38. Evangelischen Kirchentag offiziell eröffnen. Anschließend werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König die Gäste des Kirchentags begrüßen. Parallel zur Veranstaltung am Hauptmarkt gibt es einen Gottesdienst in leichter Sprache auf einer Bühne am Kornmarkt.

Insgesamt wartet bis Sonntag 11. Juni ein Programm mit mehr als 2.000 Veranstalter auf die Besucherinnen und Besucher in Nürnberg und in Fürth. Das Programm kann man sich auf der Webseite des Kirchentags genauer zusammenstellen und anschauen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Gesellschaft, Kunst und Kultur haben ihr Kommen angekündigt. Insgesamt erwarten die Veranstalter rund 100.000 Gäste bis Sonntag in der Stadt.