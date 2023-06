BR24live: Krieg und Klimakrise - Kirchentag in Nürnberg startet

Es ist die größte christliche Plattform Deutschlands: Auf dem Messegelände, der Nürnberger und Fürther Innenstadt findet fünf Tage lang der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Nachdem vor zwei Jahren der Ökumenische Kirchentag coronabedingt nur digital veranstaltet werden konnte, freut man sich über 4.000 Helferinnen und Helfer und bis zu 100.000 Besucher.

BR24 überträgt den Eröffnungsgottesdienst mit der Predigt des bayerischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm auf dem Nürnberger Hauptmarkt live ab 17.30 Uhr.

De Mazière: Keine Wohlfühlblase der traditionell friedensbewegten Kirchentagsgäste

Es könnte ein politisch aufgeladener Kirchentag werden, wie schon lange nicht mehr. Traditionell versteht sich die Großveranstaltung als Plattform zum Austausch von Bundespolitik, Wissenschaft, Kulturschaffenden und Kirchenvertretern zu den brennenden aktuellen Themen. Im BR-Gespräch benannte die Generalsekretärin des Kirchentags Kristin Jahn vor allem die Diskussion um Krieg und Frieden, die Klimakrise und auch die Krise der Demokratie.

Es mache die Debatten so reich, dass dabei auch mit Spitzenpolitikern eine andere Ebene angesprochen werde. Die Anwesenden seien dort eben auch als Glaubende, so Kristin Jahn, egal ob es der Bundespräsident oder ein Gemeindechrist sei. "Wir stehen alle unter einem Himmel und manchmal auch unter einem gemeinsamen Zweifel- und Fragehorizont", so die Generalsekretärin des Evangelischen Kirchentags.

Kontroversen seien explizit erwünscht, so das Leitungsteam im Vorfeld. Kirchentagspräsident ist diesmal der CDU-Politiker Thomas de Mazière, und der meinte schon bei der Vorstellung des Programms, man wolle nicht eine Wohlfühlblase der traditionell eher grün und friedensbewegten Kirchentagsgästen unterstützen. So sei zum ersten Mal auch ein Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, zu einer Diskussionsrunde eingeladen, der sich mit Vertretern des Pazifismus auseinandersetzen wird. Auf der anderen Seite sind schon Friedensdemonstrationen angekündigt, um darauf hinzuweisen, dass mit Waffenlieferungen allein der Ukraine-Krieg nicht befriedet werden kann.

Diskussionsrunde mit "Letzter Generation"

Ein weiteres, auch in der Evangelischen Kirche heftig diskutiertes Thema, ist der Umgang mit Klimaschutzbewegungen wie der "Letzten Generation". Deren Sprecherin Carla Hinrichs wird am Freitag auf einem Podium unter anderem mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie Joe Kaeser, dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Siemens Energy über das Thema "Wer hat's verbockt? Und was machen wir jetzt?" diskutieren. Auch Luisa Neubauer von "Fridays for Future" spricht. Insgesamt werden auch dieses Mal wieder viele Jugendliche und junge Erwachsene erwartet. Generationengerechtigkeit und Zukunftsangst werden weitere wichtige Themen sein.

Der Evangelische Kirchentag selbst will seinen ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten: Verpflegung, Mobilität, Wasserverbrauch und Abfallbeseitigung sollen ressourcenschonend und klimagerecht organisiert werden. Das Projekt "LogMob" etwa zielt darauf ab, in den Bereichen Logistik und Mobilität 23 Prozent CO2-Emissionen im Vergleich zu früheren Kirchentagen einzusparen. Dabei wolle man einen neuen Standard für Großevents setzen, erklären die Veranstalter.

Bedford-Strohm: "Nicht bei jedem Satz das Wort Gott"

Für den bayerischen Landesbischof und früheren EKD-Ratsvorsitzenden, Heinrich Bedford-Strohm, wird es der letzte Kirchentag im Amt. Er wird am Mittwochabend als Landesbischof der gastgebenden Landeskirche die Predigt im Eröffnungsgottesdienst am Nürnberger Hauptmarkt halten. Er freue sich riesig auf den Kirchentag, sagte Bedford-Strohm. "Es werden natürlich auch die aktuellen politischen Themen diskutiert werden, doch wir tun das aus einem evangelischen Geist heraus. Da muss nicht immer bei jedem Satz das Wort Gott vorkommen."

Die EKD-Ratsvorsitzende, Annette Kurschus, musste ihre Teilnahme wegen einer Corona-Erkrankung kurzfristig absagen, wie die EKD am Dienstag mitteilte.

Rund 2.000 Veranstaltungen und viel Polit-Prominenz

Rund 2.000 Veranstaltungen werden in den fünf Tagen stattfinden. Zahlreiche Politiker haben ihr Kommen angekündigt. Neben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommen unter anderen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), CDU-Chef Friedrich Merz, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) oder der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag findet in diesem Jahr unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit" statt. Nicht nur in Nürnberg, auch in der Nachbarstadt Fürth stehen Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Gottesdienste, Bibelarbeiten, Podien und Konzerte. 1979 fand schon einmal ein Kirchentag in Nürnberg statt. Damals schon waren die beherrschenden Themen Umweltschutz und Frieden - ein Jahr später erst gründeten sich die Bundesgrünen.

Traditionell werden auf dem Kirchentag Themen aus Kirche und Politik öffentlich diskutiert. In diesem Jahr sind die Schwerpunktthemen Krieg und Frieden, Antisemitismus, Klimawandel und die Zukunft der Kirchen in einer zunehmend säkularen Gesellschaft.

Mit Informationen von epd und KNA