Talks und Live-Musik: die BR-Bühne beim Kirchentag in Nürnberg

Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg mit erwarteten 100.000 Gästen ist auch der Bayerische Rundfunk mit einer eigenen Bühne vertreten sein. An einem der zentralen Veranstaltungsorte, dem Messezentrum Nürnberg, wartet am Donnerstag (08.06.) und am Freitag ein abwechslungsreiches Programm mit interessanten Talks, verschiedenen Live-Sendungen und Live-Musik auf die Besucherinnen und Besucher.

Das Programm am Donnerstag

BR-Moderatorin Elisabeth Möst führt an beiden Tagen durch das Programm. Sie wird die Gäste am Donnerstag ab 13.00 Uhr am Vorplatz zum Messeingang NCC Mitte begrüßen. Ab 13.30 Uhr zeichnet dann Bayern 2 eine Folge von "Eins zu Eins. Der Talk" auf. Anja Scheifinger spricht mit der Pflegespezialistin und Aktivistin Claire Désenfant.

Um 15.00 Uhr laden Bayern 1 und Moderator Thorsten Otto den evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm zum Talk auf die "Blaue Couch" ein.

Für eine weitere Folge von "Eins zu Eins. Der Talk" ist Anja Scheifinger um 16.30 Uhr im Gespräch mit Rabbinierin Jasmin Andriani.

Von 18.00 bis 19.00 Uhr schließlich fasst Bayern2 den Tag in einer Live-Sendung von der BR-Bühne zusammen.

Das Programm am Freitag

Am Freitag startet das Programm auf der BR-Bühne um 12.00 Uhr mit einem Talk über "Orgel oder Popkantorei – die Kirchenmusik der Zukunft". Zu Gast bei der Aufzeichnung für die Bayern 2-Sendung "Musik für Bayern" sind Ludwig Böhme, künstlerischer Leiter des Windsbacher Knabenchors, Martin Brons, erster Pfarrer der Nürnberger Kirchen St. Sebald und St. Egidien sowie Moritz Puschke, geschäftsführender Intendant des Musikfest ION.

Von 13.30 bis 14.00 Uhr sendet die "regionalZeit" auf Bayern 2 in einer bayernweiten Ausgabe live von der BR-Bühne – zu Gast ist u.a. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Im Anschluss lädt Bayern 2 zu einem weiteren Talk ein: Elisabeth Möst und Matthias Morgenroth begrüßen Stefanie Schardien, Pfarrerin und "Wort zum Sonntag"-Sprecherin, den Autoren und Politikberater Erik Flügge sowie Schwester Nicole Grochowina von der Communität Christusbruderschaft Selbitz, einem Orden innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche.

Um "Mundart in der Kirche" geht es dann von 16.00 bis 17.00 Uhr bei BR Heimat mit Pfarrer Claus Ebeling vom Arbeitskreis Mundart in der Kirche aus dem mittelfränkischen Lichtenau und Pastor Peter Schuchardt, dem "Öllermann des Arbeidskrinks Plattdüütsch in de Kark" aus Bredstedt in Schleswig-Holstein, bevor sich Bayern 2 noch einmal live von 18.00 bis 19.00 Uhr mit Eindrücken vom Tag meldet.

Live-Musik mit Suzan Baker und Dennis Lüddicke

Für musikalische Unterhaltung unter dem Motto "Make a joyful noise to the Lord" sorgt während der beiden Tage auf der BR-Bühne die Sängerin und Songwriterin Suzan Baker zusammen mit ihrem Lebenspartner und Gitarristen Dennis Lüddicke.