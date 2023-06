Nürnberg benennt Park nach NSU-Mordopfer Özüdoǧru

Abdurrahim Özüdoǧru war das zweite Opfer in der NSU-Mordserie. Er war am 13. Juni 2001 in seiner Schneiderwerkstatt mit zwei Kopfschüssen ermordet worden. Bereits im Juni 2021 war vor seiner einstigen Wohnung und Werkstatt in der Gyulaer Straße eine Gedenktafel errichtet worden.

Einweihung an Todestag des zweiten Mordopfers

Die Stadt Nürnberg benennt nun einen Park nach dem NSU-Mordopfer Abdurrahim Özüdoǧru. Die Grünanlage südlich der Sperberstraße zwischen Burgundenstraße und Huldstraße soll zukünftig Abdurrahim-Özüdoǧru-Park heißen. Das teilte die Stadt mit. Oberbürgermeister Marcus König und Wirtschaftsreferent Michael Fraas (beide CSU) wollen den Park am 13. Juni, dem Todestag des Schneiders, einweihen.

Seit zwei Jahren trägt ein Platz in Nürnberg den Namen des ersten NSU-Opfers Enver Şimşek.