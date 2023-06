Kirchentag mit Bundespräsident, Kanzler und Außenministerin

Das Programm des Evangelischen Kirchentags ist vielfältig. Das Motto lautet "Jetzt ist die Zeit" und der Kirchentag findet von Mittwoch bis Sonntag in Nürnberg statt. Inhaltliche Schwerpunkte sind Nachhaltigkeit, Klima und das Thema Frieden. Rund 2.000 Veranstaltungen sind geplant.

Einige Highlights zwischen Politprominenz, Musik und Familien:

Eröffnung mit Bundespräsident Steinmeier

Zur Eröffnung am Mittwochabend auf dem Hauptmarkt hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angekündigt. Er wird auch am Donnerstagmorgen eine Bibelarbeit anbieten, es geht um die Passage "Meine Stunde ist noch nicht da" aus dem Johannes-Evangelium, eine biblische Wundererzählung.

Thema Krieg und Frieden auf dem Kirchentag

Zum Thema Frieden sind mehrere Podien und Friedensgebete in Nürnberg geplant. Zum Thema wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Samstag Stellung nehmen. Er spricht unter dem Motto "In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten".

Expliziter ist da schon das Podium am Samstagabend. Unter dem Titel "Werte, Ethik, Interessen - Außenpolitisches Handeln in der Zeitenwende" spricht Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Auch der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, kommt nach Nürnberg. Er diskutiert unter anderem mit dem Friedensbeauftragten der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Friedrich Kramer. Er ist skeptisch, wenn es um Waffenlieferungen in die Ukraine geht.

Letzte Generation diskutiert mit Vizekanzler Habeck

Ein weiteres, auch in der Evangelischen Kirche kontrovers diskutiertes Thema, ist der Umgang mit Klimaschutzbewegungen wie der "Letzten Generation". Deren Vertreterin Clara Hinrichs wird am Freitag auf einem Podium unter anderem mit Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sowie dem früheren Siemens-Chef Joe Kaeser diskutieren.

Neben weiteren Bundes- und Landesministern werden in Nürnberg auch die beiden Vorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder erwartet. Sie beide gestalten ebenfalls Bibelarbeiten. Söder wird als Bayerischer Ministerpräsident auch an der Eröffnung des Kirchentags teilnehmen.

Kirche, Kerzen und Künstliche Intelligenz

Nicht zu kurz kommen darf auf einem Kirchentag der Glaube: Alexa, starte den Gottesdienst! Unter diesem Motto findet ein Gottesdienst "von und aus der Maschine" statt.

Besinnlich wird es jeden Abend ab 22.00 Uhr beim Tagesausklang und Kerzenmeer. Die Kerzen leuchten auf dem Kornmarkt, dem Hauptmarkt und am Messezentrum.

Kirchentag: Kunst und Kultur

Neben der Politik und kirchlichen Angeboten wird es auch viele kulturellen Veranstaltungen geben. Zum Beispiel eine Ausstellung, bei der zwölf junge Nürnbergerinnen und Nürnberger aus zwölf Religionen sehr anschaulich und persönlich teilen, was für sie Glauben bedeutet.

Musikalisch wird es, wenn die drei ehemaligen Teilnehmenden von "The Voice of Germany", Samuel Rösch, Lena Belgart und Leslie Jost, nach Nürnberg kommen. Neue Lieder vom Glauben, so bunt wie das Leben. Gospel, Pop und Poesie, ein Abend zum Schwelgen in der Musik und zum Mitsingen, so heißt es in der Ankündigung.

Der Musiker Mailk Harris aus Landsberg am Lech hat Deutschland 2022 beim ESC vertreten. Beim Kirchentag spielt er Open Air.

Kirchentag mit Kindern

Auch für Familien mit Kindern hat der Kirchentag etwas im Angebot. Zum Beispiel eine Tour durch Nürnberg mit Bus und Bahn, etwa am Freitag, 10.30 Uhr, Start ist bei der Kulturwerkstatt, für Väter mit Kindern zwischen drei und zehn Jahren.

Bei einer anderen Veranstaltung können Kinder und Jugendliche spielerisch entdecken, wie sie in der Stadt das Klima schützen können. Donnerstag, 10.30 Uhr, Start ist am Kinder- und Jugendhaus Nordostbahnhof.

Und für alle Kinder mit Bewegungsdrang könnte der Zirkus Talentino das Highlight werden. Ein Mitmachzirkus, der am Donnerstag von 16.00 bis 17.30 Uhr und Freitags von 10.30 bis 12.30 Uhr Kinder einlädt.

Kirchentag in Nürnberg

Auf den Kirchentag haben Nürnberg und die evangelische Kirche lange hingearbeitet, mit ausgefeilten Sicherheitskonzepten oder dem Wunsch, Vorreiter beim Umweltschutz von Großveranstaltungen zu werden. Alle Veranstaltungen sind auch in der App zu finden, die speziell für den Kirchentag entwickelt wurde.

Kirchentag in Nürnberg: Was kostet der Eintritt?

Eine 5-Tage-Karte kostet in diesem Jahr 119 Euro, ermäßigt 69 Euro. Menschen, die Sozialleistungen beziehen, können ein Förderticket für 19 Euro erwerben. Familien zahlen 179 Euro, Studierende und Schüler aus der Region Nürnberg 30 Euro. Tageskarten kosten 39 Euro, ermäßigt 29 Euro.

Kirchentag: Wie komme ich hin?

Der Kirchentag bittet die Besucherinnen und Besucher, möglichst nicht mit dem Auto zu kommen, sondern wenn möglich mit Bus und Bahn nach Nürnberg zu fahren. Gut zu wissen: Mit einem Kirchentagsticket können Besucherinnen und Besucher die Öffentlichen Verkehrsmittel in Nürnberg gratis nutzen.