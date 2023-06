Alles bereit? Spannung vor dem Ansturm auf den Kirchentag

Morgen startet in Nürnberg der Deutsche Evangelische Kirchentag unter dem Motto "Jetzt ist die Zeit". Die letzten Vorbereitungen laufen und alle sind gespannt. Rund 100.000 Gläubige werden erwartet. 2.000 Veranstaltungen sind an fünf Tagen geboten. Los geht es mit dem großen Eröffnungsgottesdienst morgen, um 17.30 Uhr – geleitet von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.

Neben Gottesdiensten und Bibelstunden stehen Diskussionsrunden und Konzerte auf dem Programm. Schwerpunkte sind unter anderem die Themen Krieg und Frieden sowie die Klimakrise. Zu den Veranstaltungen hat sich auch Politprominenz angekündigt, zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Seit Monaten laufen die Vorbereitungen – kurz vor Start ist die Spannung bei den Helfern im Hintergrund groß.

Vorbereitungen auf dem Messegelände

Das zeigt sich bei einer Teambesprechung in der Nürnberger Messe, wo zahlreiche Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kirchentags über die Bühne gehen werden. Pfadfinderin Marie-Luise Runge koordiniert zusammen mit ihrer Gruppe den Einlass in die Messe. "Wir sind so ein bisschen die ersten, die eigentlich auf die Messe kommen, und die letzten, die auch gehen. Wir starten morgens meist so gegen sieben und sind bis 24 Uhr da, bis wirklich der letzte Besucher, die letzte Besucherin von der Messe runter ist und wir die Türen dann dahinter schließen", beschreibt sie ihre Aufgabe.

Ehrenamtliche kümmern sich um das Wohlbefinden aller

Rund 150 freiwillige Helfer, die für den Einlass und für die Parkplätze bei der Messe zuständig sind, hat Marie-Luise Runge im Blick. Auch die 31-Jährige engagiert sich hier ehrenamtlich. Seit mehr als 20 Jahren ist Marie-Luise Runge bei den Pfadfindern und mischt regelmäßig bei Kirchentagen mit, sorgt im Hintergrund dafür, dass alles glatt läuft. "Für mich ist der Bereich gerade Einlasskontrolle, Ordnungsdienst, das Spannendste", sagt sie. "Bei uns kommen die großen VIPs an und auch die ganz normalen Besucher. Es ist immer was los."

Aber es geht eben nicht nur um das Wohlergehen der Gäste, sondern auch der Helfenden: "Wir müssen uns darum kümmern, dass es unseren Helfenden gut geht, von Versorgung, Getränken, Sonnencreme, Sonnenschirmen bis dann aber auch zu Regenponchos", erklärt Marie-Luise Runge.

Kurz vor Beginn des Kirchentags steigt auch bei ihr die Freude und Spannung. "Es macht einfach immer richtig Spaß. Und ja Anspannung, ein bisschen Aufregung, wir sind komplett ein neues Team zum Großteil."

Schulen als Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück

Mehr als 4.000 Freiwillige packen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag mit an. Das Großevent ist eine logistische Herausforderung. Denn die 100.000 Besucherinnen und Besucher mit denen die Veranstalter rechnen, müssen die unterschiedlichen Veranstaltungsorte in Nürnberg und Fürth erreichen können, müssen verpflegt und untergebracht werden. Tausende von ihnen übernachten in Schulen, wie in der Nürnberger Veit-Stoß-Realschule. Dort wird die Aula zu einem Frühstücksraum für rund 340 Kirchentagsbesucher, die in den Klassenzimmern auf Isomatten und mit Schlafsäcken übernachten.

Hygienevorschriften und Schulungen

Christa Salinas organisiert als Quartiersmeisterin, dass niemand hungrig zu den Veranstaltungen gehen muss. Der Pfarrerin im Ruhestand ist es wichtig, beim Kirchentag zu helfen. "Weil es Spaß macht, alles was wir in Gemeinschaft machen, macht Freude", sagt sie. "Und Kirchentag ist wichtig. Ich war auf vielen Kirchentagen und es war immer ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Und jetzt als Gastgeber ist man selbstverständlich dabei", so die frühere Pfarrerin. In den nächsten Tagen ist Christa Salinas dafür zuständig, dass genügend Brötchen da sind und alle Helfer die Hygienevorschriften einhalten.

Dazu werden die Freiwilligen geschult. Fast zwei Stunden lang wird minutiös dargelegt, welche Lebensmittel wie gelagert werden müssen, wie das so ist mit dem Händewaschen, dem Trennen von reinem und unreinem Bereich für Geschirr sowie regelmäßiger Temperaturkontrolle der Kühlschränke.

Bei ihrer Aufgabe als Quartiersmeisterin profitiert Christa Salinas auch von ihren früheren Erfahrungen als Pfarrerin: "Ich war lange Gemeindepfarrerin und da haben wir auch die Schulungen machen müssen, bevor das Gemeindefest beginnen konnte und wir mit Lebensmitteln hantieren konnten" und sie fügt an: "Das muss sein."

Kirchentagsgäste bringen ihr eigenes Geschirr mit

Auf der Packliste der Kirchentagsbesucherinnen und -besucher aus der gesamten Bundesrepublik stehen verpflichtend eigenes Geschirr und Besteck. Vor Ort können sie ihr benutztes Geschirr abwaschen und trocknen – natürlich mit dem mitgebrachten Geschirrtuch. Die Schulküche wird ab Mittwochfrüh, 6.00 Uhr, zum Mittelpunkt der Unterkunft. Welcher Wasserhahn wird wofür benutzt, wo liegen die belegten Brötchen? Wo wird das Selbstbedienungsbuffet aufgebaut? Die Freiwilligen werden gefordert sein, die 340 hungrigen Besucher, die in dieser Schule einen Schlafplatz haben, zu verköstigen.

Gemeinsames Sicherheitskonzept für den Kirchentag

In Sachen Sicherheit und Verkehr arbeitet das Kirchentagsteam auch Hand in Hand zusammen mit der Stadt Nürnberg und der Polizei. Das Sicherheits- und Verkehrskonzept wurde lange vorbereitet, wie Andreas Franke, der Leiter des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing in Nürnberg, erklärt: "Ja, die Spannung steigt bei jedem Einzelnen oder bei jeder einzelnen, aber auch insgesamt beim Team, in der Stadt und beim Kirchentag. Ich glaube, wir sind alle sehr gut vorbereitet. Gleichwohl ist man immer gespannt, bis es los geht. Und wenn es losgeht, dann läuft die Maschinerie auch. Wir haben wirklich anderthalb Jahre vorgeplant mit dem Kirchentag zusammen mit allen Akteuren."

In der Stadt kündigen Plakate und Fahnen den Kirchentag an. Und auch die Bühne für den Eröffnungsgottesdienst am Hauptmarkt ist aufgebaut. Es kann also endlich los gehen– "Jetzt ist die Zeit"!