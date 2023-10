Nach Hamas-Angriff auf Israel: Ereignisse der KW 41 im Rückblick

23.18 Uhr: Wieder mehrere Tote bei Auseinandersetzungen auch im Westjordanland

Während Israels Armee den Kampf gegen Terroristen der islamistischen Hamas weiterführt, hat es auch im Westjordanland wieder Auseinandersetzungen mit Toten gegeben. Bei Zusammenstößen mit israelischen Sicherheitskräften wurden am Montag nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah drei Palästinenser getötet. Ein 18-Jähriger soll demnach etwa versucht haben, mit einem Traktor eine Siedlung zu rammen. Zudem sei ein 16-Jähriger seinen Verletzungen nach einer Konfrontation mit Soldaten am Sonntag erlegen.

22.20 Uhr: Biden: Mindestens elf US-Bürger bei Hamas-Angriff getötet

Bei dem Angriff der Hamas auf Israel sind nach Darstellung von US-Präsident Joe Biden mindestens elf US-Bürger ums Leben gekommen. Vermutlich seien auch Amerikaner unter denjenigen, die von den Islamisten verschleppt worden seien. Hier stehe eine Bestätigung aus. Die Polizei in den USA habe den Schutz jüdischer Einrichtungen verstärkt.

21.47 Uhr: USA: Keine Belege für eine direkte iranische Verwicklung in Angriff

Den USA liegen nach eigenen Angaben keine Belege oder Geheimdienst-Informationen vor, wonach der Iran direkt am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt ist. Die islamische Republik sei allerdings mitschuldig, sagt der Sprecher des US-Präsidialamts für die nationale Sicherheit, John Kirby, dem Sender MSNBC: "Der Iran unterstützt seit langem die Hamas und andere Terrornetzwerke in der Region mit Ressourcen und Schulungen."

21.35 Uhr: Erdogan: Türkei bereit für Vermittlerrolle

Die Türkei ist nach Darstellung von Präsident Recep Tayyip Erdogan bereit für eine Vermittlerrolle im Gaza-Konflikt. Er ruft Israel dazu auf, die Bombardierung der palästinensischen Gebiete einzustellen, und die Palästinenser, Übergriffe auf zivile israelische Siedlungen zu beenden. Die Türkei bereite humanitäre Hilfe für den Gazastreifen vor, sagt er weiter. Es werde keinen Frieden in der Region ohne einen unabhängigen souveränen Staat Palästina geben.

21.14 Uhr: Netanjahu ruft zu Bildung einer "Regierung der nationalen Einheit" auf

Angesichts des Hamas-Großangriffs hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die Opposition zur gemeinsamen Bildung einer "Regierung der nationalen Einheit" aufgerufen. Er fordere die Oppositionsführer auf, "sofort eine Notstandsregierung der nationalen Einheit ohne Vorbedingungen zu bilden", sagte Netanjahu am Abend in einer Fernsehansprache.

Seit Jahresbeginn ist es in Israel zu massiven Protesten gegen einen Justizumbau gekommen, den Netanjahus rechts-religiöse Regierung vorantreibt und in dem viele einen unverhohlenen Angriff auf die Gewaltenteilung sehen. Der bittere Streit führte zur Spaltung der Gesellschaft. Einige Beobachter glauben, Israel sei durch die internen Streitigkeiten von der Gefahr, die von der Hamas ausging, abgelenkt gewesen.

21.11 Uhr: Israels Armee rät Bürgern zur Vorratsbeschaffung

Israels Armee hat die Menschen im Land unterdessen angewiesen, sich mit ausreichend Nahrung, Wasser und Medikamenten einzudecken. Die Vorräte sollten mindestens 72 Stunden reichen, teilte das Militär mit - offensichtlich mit Blick auf eine drohende militärische Auseinandersetzungen mit der islamistischen Hamas. Auch andere Ausrüstung für Notsituationen sollen sich die Bürger beschaffen - und überprüfen, wo sich der nächst gelegene Luftschutzbunker befindet.

In den sozialen Netzwerken des Landes machen zudem - nicht bestätigte - Mutmaßungen über einen bevorstehenden 72-stündigen Lockdown die Runde.

20.35 Uhr: Übersicht - Zahl der Todesopfer auf beiden Seiten steigt

Die Zahl der Toten im Zuge des terroristischen Großangriffs der islamistischen Hamas auf Israel und durch die israelischen Vergeltungsangriffe auf den Gazastreifen ist weiter gestiegen. Israelische Medien melden am Abend, dem Großangriff seien mindestens 900 Menschen zum Opfer gefallen.

Der israelische Rettungsdienst Zaka berichtet, es seien mehr als 100 Leichen in dem ländlich gelegenen Kibbuz Beeri geborgen worden, das Schauplatz eines Geiseldramas war. Mehr als 260 Tote hatte es auch allein bei einem Musikfestival im Süden Israels nahe der Grenze zum Gazastreifen gegeben, wie der Rettungsdienst berichtete.

Auch im Gazastreifen stieg die Zahl der Opfer weiter, den Israel nach der beispiellosen Hamas-Attacke mit Vergeltungsangriffen überzog. Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtete am Montagabend, die Zahl der Opfer dort sei auf mehr als 680 Menschen gestiegen. Mehr als 3.700 Menschen seien verletzt worden.

19.37 Uhr: Hamas droht mit Tötung israelischer Geiseln

Die islamistische Hamas hat die Tötung eines der als Geiseln genommenen israelischen Zivilisten für jeden Angriff Israels "ohne vorherige Warnung" auf Häuser von Zivilisten im Gazastreifen angekündigt. Unter ihnen befinden sich nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt auch Menschen mit doppelter israelischer und deutscher Staatsbürgerschaft.

Abu Ubaida, Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, erklärte in einer Audiobotschaft, die am Abend veröffentlicht wurde, es sei in den vergangenen Stunden zu heftigen israelischen Angriffen auf zivile Gebiete gekommen, bei denen Häuser zerstört worden seien. "Wir haben beschlossen, dem ab sofort ein Ende zu setzen, und wir erklären, dass jeder Angriff auf unsere Leute in ihren Häusern ohne vorherige Warnung bedauerlicherweise mit der Hinrichtung einer der zivilen Geiseln, die wir festhalten, einhergehen wird".

Der israelische Außenminister Eli Cohen hat die Hamas in einer vor kurzem veröffentlichten Videobotschaftvor der angedrohten Tötung verschleppter Israelis gewarnt. Israel sei entschlossen, die in den Gazastreifen entführten Israelis "im Geiste der gegenseitigen Verantwortung" nach Hause zu bringen. "Wir fordern von der Hamas, keiner der Geiseln etwas anzutun", erklärte er und warnte: "Dieses Kriegsverbrechen wird nicht vergeben werden."

19.05 Uhr: Israels Präsident Herzog: Erinnerungen an den Holocaust

Der israelische Präsident Isaac Herzog hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, laut und deutlich das Vorgehen der Hamas zu verurteilen. Auch sollten Staaten die Hamas in ihrer Gesamtheit als terroristisch einstufen, erklärte Herzog am Montagabend in Jerusalem. Es müsse zudem klar gemacht werden müsse, dass die Hamas die volle Verantwortung für das Wohlergehen der von ihr bei den Angriffen genommenen Geiseln trage und dass diese sofort nach Israel zurückkehren müssten.

Seit dem Holocaust, so Herzog, seien nicht so viele Juden an einem Tag getötet worden. Und niemals seitdem habe man gesehen, dass jüdische Frauen, Kinder und Großeltern - sogar Holocaust-Überlebende - auf Lastwagen getrieben und in Gefangenschaft genommen worden seien. Herzog betonte, dass Israel sich weiterhin mit voller Kraft verteidigen werde

18.00 Uhr: Tel Aviv - Zahl der Toten in Israel nach Hamas-Angriff steigt auf 800

Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Toten in Israel auf rund 800 Menschen gestiegen. Das teilte das Pressebüro der Regierung soeben mit. An die 2.600 Menschen seien verletzt worden. Zudem wurden den neuen Angaben aus Tel Aviv zufolge etwa 150 Menschen aus Israel in den Gazastreifen entführt. Zuvor hatte Israel von "mehr als 100" Verschleppten gesprochen.

17.53 Uhr: Scholz und Macron beschwören Einheit mit Israel

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben Israel die uneingeschränkte Solidarität beider Länder versichert. Scholz spricht von Terror gegen "die einzige Demokratie im Nahen Osten". "Niemand sollte den Terror weiter befeuern", warnt er. Der Terror und die Gewalt würden nicht gewinnen.

Der Kanzler kündigte zum Auftakt der zweitägigen deutsch-französischen Kabinettsklausur in Hamburg an, dass er und Macron voraussichtlich noch am Abend mit US-Präsident Joe Biden und dem britischen Premierminister Rishi Sunak sprechen werden. Macron betonte, dass er am Vormittag erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen habe.

17.47 Uhr: Al-Kuds-Brigaden reklamieren Attacken aus dem Libanon für sich

Die heute vom Libanon aus geführten Attacken auf Israel könnten von den sogenannten Al-Kuds-Brigaden geplant worden sein, dem bewaffneten Arm der militanten Palästinensergruppe Islamischer Dschihad. Die Al-Kuds-Brigaden "übernehmen die Verantwortung für den Vorgang am Nachmittag an der Grenze zum Südlibanon", heißt es in einer Erklärung.

Zuvor hatte die pro-iranische libanesische Hisbollah-Miliz den Verdacht zurückgewiesen, ihre Kämpfer seien nach Israel eingedrungen. Die Hisbollah hatte Israel am Sonntag vom Libanon aus mit Artillerie und Lenkraketen angegriffen und den Angriff als Akt der "Solidarität" mit der palästinensischen Hamas bezeichnet.

17.40 Uhr: Tagung der Arabischen Liga: Ägypten will vermitteln

Die Außenminister der Arabischen Liga wollen am Mittwoch zu Beratungen über die Lage im Nahen Osten nach dem Großangriff der Hamas auf Israel zusammen. Die Sondersitzung unter dem Vorsitz Marokkos werde in Kairo abgehalten, wie die Arabische Liga am Montag mitteilte. Die Außenminister würden über "die politischen Handlungsmöglichkeiten von arabischer und internationaler Seite zur Beendigung der israelischen Aggression gegen den Gazastreifen" beraten, wie der Vize-Chef des Zusammenschlusses arabischer Länder, Hossam Saki, erklärte.

Ägypten verstärkte derweil seine diplomatischen Anstrengungen, um auf eine Deeskalation in Nahost hinzuwirken. Präsident Abdel Fattah al-Sisi, dessen Land historisch eine Vermittlerrolle zwischen Israel und den Palästinensern einnimmt, sprach mit Scheich Mohammed bin Sayed von den Vereinigten Arabischen Emiraten; zuvor hatte al-Sisi bereits mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und dem jordanischen König Abdullah II. gesprochen. Weitere Gespräche führte er mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

17.33 Uhr: Mehrere Verletzte bei Raketeneinschlägen nahe Jerusalem

Bei mehreren Raketeneinschlägen auf Ortschaften im Umland von Jerusalem sind am Montagabend (Ortszeit) mehrere Personen verletzt worden. Die Zeitung "Haaretz" gab die Zahl der Verletzten mit zehn an, darunter zwei Schwerverletzte.

Demnach schlug eine Rakete in Har Adar 15 Kilometer westlich von Jerusalem ein, eine weitere in der benachbarten arabischen Stadt Abu Gosch und eine weitere in der israelischen Siedlung Betar Illit, rund zehn Kilometer südwestlich von Jerusalem. "Haaretz" berichtete zudem über einen weiteren Einschlag im israelischen Siedlungsblock "Gusch Etzion" südwestlich von Jerusalem mit vier Verletzten, einem davon schwer. Weitere sechs Verletzte meldeten israelische Medien bei Zusammenstößen an der nördlichen Grenze zum Libanon, darunter eine Person im kritischen Zustand sowie einen Schwerverletzten.

Seit Beginn des Kriegs am Samstagmorgen stieg die Zahl der israelischen Verletzten laut jüngsten Medienberichten auf 2.600; mindestens 800 Israelis wurden getötet.

17.01: Luftangriff auf Zentrum von Gaza erwartet

Das israelische Militär hat Bewohner des Viertels Rimal im Zentrum von Gaza-Stadt aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Die Nachrichtenagentur AP kann davon aus erster Hand berichten - sie hat dort wie auch andere Medienorganisationen ein Büro. Lautsprecheransagen, teilt die AP mit, deuteten auf einen baldigen Luftangriff auf das Wohn- und Geschäftsviertel hin.

Laut dem israelischen Militärsprecher Daniel Hagari hat das israelische Militär vor, Tausende Ziele unter Beschuss zu nehmen: Zahlreiche Häuser im Gazastreifen, die von der extremistischen Hamas genutzt worden seien, seien bereits zerstört worden. Hunderte Hamas-Mitglieder seien unter den Trümmern der Gebäude begraben worden, die in den vorangegangenen 48 Stunden getroffen wurden.

Weder diese Zahl noch die Angaben, dass es sich dabei um Hamas-Extremisten gehandelt habe, konnten unabhängig überprüft werden.

16.38 Uhr: Ägypten - Roter Halbmond liefert medizinische Güter nach Gaza

Der ägyptische Rote Halbmond hat nach Angaben aus Militärkreisen Güter zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung in den Gazastreifen geschickt. Mehr als zwei Tonnen Material sei in das Palästinensergebiet geliefert worden, das nach einem Großangriff der Hamas auf Israel unter Beschuss der israelischen Streitkräfte steht. Außerdem werde versucht, Essenslieferungen zu organisieren, sagte eine Gewährsperson aus dem ägyptischen Militärapparat. Darüber, ob auch die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen erlaubt werden soll, sei noch nicht entschieden worden.

16.34 Uhr: Raketenalarm in Jerusalem

In Jerusalem wird in diesen Minuten Raketenalarm ausgelöst, wie ein Reuters-Reporter berichtet. Die Hamas erklärt etwa zeitgleich, als Reaktion auf die Bombardierung der Häuser von Zivilisten sei eine Rakete auf die Stadt abgefeuert worden.

16.25 Uhr: Militär: Israels Armee greift Ziele im Libanon an

Israels Armee hat mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon angegriffen. Das teilte das Militär soeben mit. Soldaten hatten zuvor eigenen Angaben nach mehrere bewaffnete Verdächtige erschossen, die vom nördlichen Nachbarland aus nach Israel vorgedrungen waren.

Man suche nach weiteren Verdächtigen, hatte das Militär zuvor mitgeteilt. Nach israelischen Medienberichten kam es zu Schusswechseln. Das israelische Fernsehen berichtete, Einwohner im Norden des Landes seien angewiesen worden, in Schutzräumen zu bleiben.

Die eng mit dem Iran verbündete Schiitenorganisation Hisbollah dementierte eine Beteiligung an dem Vorfall, auf den Israel mit Beschuss von Zielen im Süden des Nachbarlandes reagierte. Sicherheitskreise im Libanon vermuten, dass militante Palästinenser hinter dem Angriff auf Israel stehen. Hisbollah hatte am Sonntag die Verantwortung für einen Raketenbeschuss aus dem Südosten Libanons auf israelisches Grenzgebiet übernommen.

Israel und der Libanon befinden sich offiziell im Kriegszustand.

16.11 Uhr: UN in Gaza - Humanitäre Lage verschärft sich

Auch für die rund zwei Millionen überwiegend armen Bewohner des Gazastreifens dürfte sich die Lage weiter verschlechtern. Israel ordnete die komplette Abriegelung des nur 40 Kilometer langen und sechs bis zwölf Kilometer breiten Gazastreifens an, der nur etwas größer als München ist. Verteidigungsminister Joav Galant sagte: "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben." Energieminister Israel Katz verfügte einen Stopp der Wasserversorgung des Gazastreifens durch Israel.

"Gaza ist überfüllt. Die Lage der Menschen ist sehr schwer", berichtet ein Sprecher des UN-Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). Rund 74.000 Menschen hätten seit dem Wochenende Zuflucht in UNRWA-Gebäuden im Gazastreifen gesucht; es wird erwartet, dass die Zahl weiter steigt.

"Die Menschen suchen Zuflucht in den UN-Gebäuden, weil sie denken, sie sind sicher", sagte der Sprecher. "Erfahrungen aus vorigen Kriegen zeigen aber, dass auch schon Menschen in UN-Gebäuden ums Leben gekommen sind." Laut einem UNRWA-Lagebericht vom Sonntag wurden bisher insgesamt 14 Einrichtungen der Vereinten Nationen in Gaza von israelischen Geschossen getroffen. Dabei sei es zu Sachschäden gekommen.

16.00 Uhr: Türkische Gemeinde verurteilt Hamas-Terror

Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel und pro-palästinensische Jubelszenen in Deutschland nach den Terrorattacken scharf verurteilt.

"In dieser erschütternden Zeit gilt unser Mitgefühl allen Menschen, deren Angehörige Opfer dieses orchestrierten Angriffs wurden. Wir verurteilen ganz klar die antisemitische Gewalt, den Terror und die unzähligen Misshandlungen an so vielen unschuldigen Menschen", sagte der Bundesvorsitzende der Gemeinde, Gökay Sofuoglu, in Berlin. Er nannte es "absolut inakzeptabel, dass in Deutschland mancherorts Jubelstimmung nach den schrecklichen Angriffen aufgekommen ist". Auch relativierende Statements dazu dürften nicht hingenommen werden.

15.50 Uhr: Katholische Bischöfe verurteilen Angriff auf Israel

Auch die katholischen Bischöfe haben bestürzt auf den Angriff auf Israel reagiert. "Wir verurteilen den barbarischen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel", sagte der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst. Sein Fuldaer Amtskollege Michael Gerber, der auch Vize-Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, sagte, die terroristischen Angriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. "Unsere Solidarität gilt den Opfern und allen Helfenden."

Fürst kündigte an, an diesem Montagabend in Stuttgart bei einer Solidaritätskundgebung für Israel zu sprechen. Er äußerte die Sorge, dass der Krieg auch in Deutschland negative Auswirkungen haben könnte: "Dieser Krieg darf nicht für neuen Antisemitismus instrumentalisiert werden. Pro-Hamas-Freudenfeiern wie in Berlin-Neukölln sind auf unseren Straßen inakzeptabel."

15.40: Solidarität mit Israel: Flaggen und Kundgebung in München und Nürnberg

Die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg (IKGN) ruft die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt auf, sich mit Israel zu solidarisieren, indem sie Flaggen des Landes in ihre Fenster hängen. Außerdem soll am kommenden Mittwoch (11.10.2023, 18 Uhr) eine Kundgebung am Kornmarkt stattfinden, teilt der Geschäftsführer der Gemeinde, Oren Osterer, dem BR auf Nachfrage mit – unter dem Motto "Terror und Barbarei entgegentreten – Nürnberg steht an der Seite Israels".

Vor dem Rathaus am Marienplatz in München sind jetzt Israel-Flaggen gehisst. Die Stadt München will damit nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel ihre Anteilnahme und Solidarität zum Ausdruck bringen. Gegen 18.30 Uhr werden Rathaus und Flagge in den isaraelischen Landesfarben angestrahlt. Bereits um 18 Uhr beginnt am Odeonsplatz eine Solidaritätskundgebung.

Auch Münchens Partnerstadt Be’er Sheva ist Ziel des Angriffs der Hamas geworden. In einem Schreiben an den dortigen Bürgermeister Ruvid Danilovich verurteilt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) "diesen perfiden Überfall, der durch nichts zu rechtfertigen ist, auf das Allerschärfste". Auch der Münchner Stadtrat hat seine Solidarität mit Israel durch eine Resolution zum Ausdruck gebracht. Unterzeichnet wurde die Erklärung von den Spitzen der Fraktionen Die Grünen – Rosa Liste, CSU mit Freien Wählern, SPD/Volt, FDP/Bayernpartei und ÖDP/München-Liste.

15.22 Uhr: Lufthansa streicht Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich Samstag

Die Lufthansa hat angesichts des Terrorangriffs der islamistischen Hamas weitere Flüge nach Israel gestrichen. Bis einschließlich Samstag, 14. Oktober, wurden die Flüge der Konzerngesellschaften von und nach Tel Aviv ausgesetzt, teilte der Konzern am Montag in Frankfurt mit. Man bitte alle betroffenen Passagiere, sich mit ihrer Airline in Verbindung zu setzen. Man stehe im engen Kontakt mit den Behörden und beobachte die Sicherheitslage in Israel weiterhin intensiv.

15.10 Uhr: EU-Erweiterungskommissar - EU setzt Zahlungen an Palästinenser aus

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel setzt die EU ihre Entwicklungshilfe für die Palästinenser aus und stellt Hilfsgelder in Höhe von 700 Millionen Euro auf den Prüfstand. "Alle Zahlungen werden sofort ausgesetzt. Alle Projekte werden überprüft", erklärte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi am Montag im Onlinedienst X. Das Ausmaß des Terrors und der Brutalität gegen Israel und seiner Bevölkerung sei "ein Wendepunkt".

Alle neuen Ausgaben, auch noch für das laufende Jahr, würden "bis auf Weiteres" zurückgestellt. Das Hilfsportfolio der EU für die Palästinenser umfasste zuletzt 691 Millionen Euro. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aus dem vergangenen Jahr sind die EU und ihre Mitgliedstaaten der größte Geldgeber der Palästinenser. Allein aus dem EU-Haushalt waren für den Zeitraum 2021 bis 2024 Finanzhilfen in Höhe von 1,18 Milliarden Euro vorgesehen.

15.09 Uhr: EU-Außenminister planen Krisensitzung zu Nahost-Gewalt

Die diplomatischen Drähte aus Brüssel liefen seit Samstag heiß, berichtet die EU-Kommission. Ihr Außenbeauftragter Borrell sei im ständigen Austausch etwa mit den Außenministern aus Israel, Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Abbas. Die 27 EU-Außenministerinnen und – minister wollen ihr nächsten gemeinsamen Schritte nun morgen bei einem außerordentlichen Krisentreffen abstimmen.

15.03 Uhr: UN-Sicherheitsrat ohne einmütige Verurteilung der Hamas-Angriffe

Eine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats zu den Angriffen auf Israel ist ohne eine einmütige Verurteilung der islamistischen Hamas zu Ende gegangen. Es seien bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen am Sonntag keine Beschlüsse getroffen worden, berichteten Ratsmitglieder jetzt. "Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in dem Briefing wirklich besprochen wurde, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die die Angriffe der Hamas verurteilt haben", sagte der Vize- Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, Robert Wood.

Aus Ratskreisen verlautete derweil, dass es bei der informellen Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums keinen Versuch gab, sich etwa auf eine gemeinsame Stellungnahme zu einigen. Die USA hatten vor der Sitzung deutlich gemacht, dass sie eine Verurteilung der Hamas von allen Ratsmitgliedern erwarteten. Allerdings galten Russland und China als Wackelkandidaten für den eventuellen Versuch einer gemeinsamen Mitteilung.

15.07 Uhr: Neun US-Bürger und womöglich mehr als zehn Briten bei Hamas-Angriff getötet

Bei dem Angriff der radikal-islamischen Palästinenser-Gruppe Hamas auf Israel sind nach Angaben der Vereinigten Staaten neun US-Bürger ums Leben gekommen. "Wir beobachten die Situation weiterhin genau und bleiben mit unseren israelischen Partnern, insbesondere den örtlichen Behörden, in Kontakt", erklärt ein Sprecher des Nationalen US-Sicherheitsrates. Zudem werden laut der BBC mehr als zehn Briten für tot oder vermisst gehalten. Das britische Außenministerium wollte sich dazu nicht äußern.

15.00 Uhr: Hamas will palästinensische Häftlinge für israelische Geiseln

Die islamistische Hamas im Gazastreifen hat nach ihrem Großangriff auf Israel einen Gefangenenaustausch gefordert. Die Palästinenserorganisation verlange die Freilassung von 36 inhaftierten Palästinenserinnen in Israel für die Übergabe von älteren entführten Israelinnen, sagte ein Hamas-Sprecher am Montag. Wie viele israelische Frauen ausgetauscht werden sollen, sagte der Sprecher nicht. Der Golfstaat Katar vermittelt demnach. Ein Sprecher der israelischen Regierung wollte sich dazu nicht äußern.

14.54: Deutsche Schülergruppe wartet auf Ausreise aus Israel

Mindestens eine Schülergruppe aus Deutschland harrt derzeit in Israel aus und weiß noch nicht, wann sie zurück nach Deutschland fliegen kann. Die elf Berufsschüler und -schülerinnen aus dem Landkreis Karlsruhe zwischen 16 und 19 Jahren, ihre zwei Lehrkräfte und eine Begleiterin seien seit vergangenem Donnerstag im Rahmen eines Jugendaustausches in Israel, das von Angriffen der islamistischen Hamas erschüttert wird. "Der Gruppe geht es nach wie vor gut. Sie befindet sich an einem sicheren Ort fernab der Kampfhandlungen und es wird versucht, einen vorzeitigen Rückflug zu organisieren"», sagte ein Sprecher des Landratsamtes Karlsruhe.

Die Jugendlichen waren am Samstagabend von israelischen Freunden in enger Abstimmung mit dem Militär aus der unmittelbaren Gefahrenzone an einen sicheren Ort in der Negev-Wüste gebracht worden. Man stehe in Kontakt mit der deutschen Botschaft, so der Behördensprecher weiter.

14.45 Uhr: Förderkreis Holocaust-Denkmal: Beispielloser Angriff schockiert

Der Förderkreis für das Holocaust-Denkmal in Berlin hat sich entsetzt gezeigt über den terroristischen Überfall auf Israel. "Wir sind alle schockiert von dem beispiellosen Angriff auf Israel", sagte die Vorsitzende des Förderkreises Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Lea Rosh, in einer Mitteilung.

14.27 Uhr: Libanon fordert internationalen Druck auf Israel

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel bemüht sich der Libanon nach Angaben der Regierung um Stabilität an seiner Grenze im Süden. Der geschäftsführende Ministerpräsident Nadschib Mikati sagte, die Sicherung der Stabilität habe im Moment Priorität für das Land. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Verantwortung zu übernehmen und Druck auf Israel auszuüben, damit es zu Gesprächen im Rahmen der arabischen Friedensinitiative zurückkehre.

Die libanesische Hisbollah bekannte sich zum Abschuss von Raketen auf drei israelische Stellungen in einem umstrittenen Gebiet entlang der Grenze zu den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen. Israel erwiderte das Feuer. Die vom Iran unterstützte Hisbollah hat die mit ihr verbündete Hamas für ihren Angriff auf Israel gelobt, sich aber nicht dazu geäußert, ob sie sich den Gefechten anschließt. Israel schätzt, dass die Hisbollah etwa 150.000 Raketen auf das Land gerichtet hat.

14.21 Uhr: Polizei überprüft Schutz jüdischer Einrichtungen in Bayern

Nach dem Angriff auf Israel prüft die bayerische Polizei die Schutzkonzepte für die jüdischen Einrichtungen im Freistaat. Wie das Innenministerium in München erklärte, habe die Sicherheit israelischer und jüdischer Einrichtungen hohe Priorität.

"Derzeit liegen uns für Bayern keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor", berichtete ein Ministeriumssprecher. Dennoch seien alle Polizeipräsidien unmittelbar nach dem Angriff der Hamas gebeten worden, die Maßnahmen für entsprechende Einrichtungen und Veranstaltungen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

14.19 Uhr: Britischer Premier beruft Krisenstab ein

Nach dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel hat der britische Premierminister Rishi Sunak eine Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra einberufen.

Großbritannien sei einer der engsten Verbündeten Israels, sagte Sunak beim Besuch eines Unternehmens in der Grafschaft Nottinghamshire. Er habe dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zugesagt, weiterhin diplomatische, geheimdienstliche und sicherheitstechnische Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

14.15 Uhr: Katar will Gefangenenaustausch zwischen Israel und Hamas-Terroristen vermitteln

Katar will einen Gefangenenaustausch zwischen der islamistischen Terrorgruppe Hamas und Israel vermitteln. Katarische Vermittler hätten versucht, mit Hamas-Vertretern die Freilassung von israelischen Frauen und Kindern auszuhandeln, die von den Extremisten in den Gazastreifen verschleppt worden seien, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Gegenzug sollten 36 palästinensische Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freigelassen werden. Die seit Samstagnacht in Abstimmung mit den USA geführten Verhandlungen kämen voran, sagt die eingeweihte Person. Ein Durchbruch war aber nicht in Sicht. Offen blieb auch, wie viele von der Hamas verschleppte Frauen und Kinder im Fall eines Gefangenenaustauschs freikommen könnten.

13.30 Uhr: Gaza: Zahl der Toten steigt stark

Im Gazastreifen steigt nach israelischen Gegenschlägen die Zahl der palästinensischen Toten weiter an. Israel wehrt sich gegen einen Großangriff der radikalislamischen Hamas, die im Gazastreifen herrscht. Mehr als 65 Menschen seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Montag mit. Damit liegt die Zahl der Toten in dem Küstengebiet insgesamt bei mehr als 558, die Zahl der Verletzten bei mehr als 2.800.

13.20 Uhr: Israel stellt auch Wasserversorgung im Gazastreifen ein

Israel unterbricht mit sofortiger Wirkung auch die Wasserversorgung des Gazastreifens. "Was in der Vergangenheit war, wird in der Zukunft nicht länger sein", erklärt Infrastrukturminister Israel Katz.

Bereits zuvor hatte Verteidigungsminister Gallant die komplette Abriegelung des Gazastreifens angekündigt. Die israelischen Behörden würden dem Gebiet den Strom abstellen und die Einfuhr von Lebensmitteln und Treibstoff blockieren.

12.44 Uhr: Hamas: Israelische Gefangene bei Luftangriffen im Gazastreifen getötet

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas seit Sonntag vier israelische Gefangene getötet worden. Auch die Bewacher und Geiselnehmer von der Hamas seien dabei umgekommen. "Die Bombardierung des Gazastreifens in der Nacht und heute führte zur Tötung von vier Gefangenen des Feindes und deren Entführern", sagt Abu Ubaida, Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas.

Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man sei sich der Berichte bewusst und prüfe sie.

12.00 Uhr: Steinmeier verurteilt Hamas-Jubelfeiern in Deutschland

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Israel nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas die "volle Solidarität" Deutschlands versichert. "In dieser schweren Zeit steht Deutschland fest an der Seite Israels – darauf kann sich das israelische Volk und darauf können sich auch Jüdinnen und Juden in Deutschland verlassen", sagte Steinmeier.

"Der bestialische Terrorangriff erschüttert uns alle", betonte er weiter. Zugleich kritisierte Steinmeier Solidaritätskundgebungen mit der Hamas in Deutschland auf das Schärfste. "Wir können es nicht dulden, wenn auf offener Straße versucht wird, die brutalen Attacken auf Israel auch noch zu feiern."

"Wer diesen Terror bejubelt, der entwürdigt nicht nur die Opfer, der tritt auch die Menschenwürde und unsere deutsche Verfassung mit Füßen", ergänzte der Bundespräsident. "Solches Verhalten entsetzt mich, es widert mich an."

11.42 Uhr: Israel kündigt "vollständige Belagerung" des Gazastreifens an

Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angekündigt. Die israelischen Behörden würden dem Gebiet den Strom abstellen und die Einfuhr von Lebensmitteln und Treibstoff blockieren, teilte der Minister mit. Man habe es mit Barbaren zu tun und werde dementsprechend handeln.

Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Es ist unklar, ob Kairo etwa humanitäre Transporte in den Gazastreifen über die ägyptische Grenze genehmigen würde.

11.40 Uhr: Russland und Arabische Liga fordern Ende der Kämpfe

Der russische Außenminister Sergej Lawrow ruft nach einem Treffen mit dem Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Aboul Gheit, zu einem Ende der Kämpfe in Israel auf. Diese müssten schnell beendet werden, sagt Lawrow. Er sei sich sicher, dass Russland und die Arabische Liga dazu beitragen könnten, das Blutvergießen zu beenden.

Gheit rief ebenfalls zur Beendigung der Kämpfe auf, sagte aber, dass die Gewalt weitergehen werde, solange die Palästina-Frage ungelöst bleibe.

11.30 Uhr: Deutsche Hilfe für Palästinenser auf dem Prüfstand

Nach den Hamas-Terrorangriffen auf Städte und Zivilbevölkerung in Israel steht die deutsche Unterstützung von Entwicklungsprojekten in den palästinensischen Gebieten auf dem Prüfstand. Laut Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) werden derzeit außerdem keine Zahlungen vorgenommen. Nach dem Schock über die fürchterliche Gewalt wolle man alle Projekte gründlich anschauen und erneut sichergehen, dass sie arbeiteten, wie sie sollten, und für Stabilität sorgten, eine Zukunftsperspektive für junge Menschen schafften sowie dem Frieden dienten. Laut Ministerium lag der Stand deutscher Entwicklungszusagen zuletzt bei insgesamt 250 Millionen Euro.

11:05 Uhr: Luftalarm in Tel Aviv und Jerusalem

In der israelischen Küstenstadt Tel Aviv, in Jerusalem und anderen Städten Israels hat es am Montag wieder Raketenalarm gegeben. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass mehrere Explosionen zu hören gewesen seien. Es gab zunächst keine Angaben zu möglichen Verletzten. Das israelische Fernsehen berichtete, eine Rakete sei auf offenem Gebiet nahe Tel Aviv eingeschlagen.

Auch am Samstag, dem ersten Tag des Hamas-Angriffs, war Luftalarm in Jerusalem ausgelöst worden, wobei Raketen von der israelischen Luftabwehr abgefangen wurden.

11.00 Uhr: Israel mobilisiert 300.000 Zivilisten

Israel mobilisiert wegen des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas rund 300.000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, bestätigte ein Armeesprecher.

10.50 Uhr: Dörfer am Rand des Gazastreifens wieder unter Kontrolle

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über mehrere Gemeinden am Rande des Gazastreifens zurückgewonnen. Es gebe aber weiterhin vereinzelte Zusammenstöße mit Kämpfern der Hamas, sagt ein Militärsprecher. Mehrere Ortschaften waren am Wochenende von der Hamas überrannt worden.

10.40 Uhr: Zentralrat der Juden fordert Konsequenzen nach Jubel-Feiern in Deutschland

Der Zentralrat der Juden fordert nach dem Angriff der Hamas in Israel harte Konsequenzen. Der Terrorkrieg der Hamas gegen Israel und vor allem die Brutalität gegen die Zivilbevölkerung übertreffe alles Vorstellbare. Unschuldige Menschen, ob jung oder alt, werden dahingeschlachtet, kaltblütig erschossen, entführt und gedemütigt, so der Zentralrat in einer Pressemitteilung. Tausende Raketen würden auf Israel geschossen und die Terroristen machten nicht vor Leichenschändungen halt. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland stehe fest an der Seite Israels und all seiner Bürger, so Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland.

Bei jedem, der das Morden durch die Hamas auf deutschen Straßen bejubelt und aus diesem Anlass Süßigkeiten verteilt, müsse geprüft werden, welche Konsequenzen durch den Rechtsstaat gezogen werden. Die muslimischen Verbände in Deutschland hätten es leider versäumt, sich dazu und zum Krieg in Israel klar zu positionieren. Die Gefährdung für jüdische Einrichtungen auch hier in Deutschland zeige, dass es den Terroristen nicht allein um Israel geht, sondern dass jüdisches Leben überall von ihnen infrage gestellt wird. Dem entgegen stünden die zahlreichen Solidaritätsbekundungen aus allen Teilen unserer Gesellschaft und das schnelle Handeln der Sicherheitsbehörden zum Schutz jüdischer Einrichtungen.

10.30 Uhr: Österreich setzt Palästinenser-Hilfe aus

Als Reaktion auf den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel setzt Österreich seine Hilfe für die Palästinenser in Höhe von rund 19 Millionen Euro aus. Das Ausmaß des Terrors sei so entsetzlich, dass man nicht zur Tagesordnung übergehen könne, sagt Außenminister Alexander Schallenberg im ORF. Österreich werde daher alle Zahlungen der Entwicklungszusammenarbeit bis auf Weiteres auf Eis legen. Dabei unterschied Schallenberg nicht zwischen dem von der Hamas beherrschten Gazastreifen und dem Westjordanland, das von der vom Westen unterstützten Palästinensischen Autonomiebehörde unter Präsident Mahmud Abbas verwaltet wird.

10.05 Uhr: Hamas nennt Ziel für Terrorangriff auf Israel

Der Sprecher der radikalislamischen Hamas hat Ziele des Großangriffs auf Israel genannt. Man wolle alle palästinensischen Gefangenen in Israel befreien und "israelische Provokationen" im Westjordanland und in Jerusalem, insbesondere an der Al-Aksa-Moschee, beenden, sagte Abdel-Latif al-Kanua der Nachrichtenagentur AP. Hamas-Mitglieder kämpften weiter gegen das israelische Militär und hätten am Montagmorgen weitere Israelis gefangen genommen. Eine konkrete Zahl nannte er nicht.

Zuvor hatte ein israelischer Militärsprecher bestätigt, dass die Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Angreifern der islamistischen Hamas im Grenzgebiet weiter andauern. An rund sieben bis acht Orten in Israel seien noch Spezialkräfte an aktiven Feuergefechten beteiligt.

09.36 Uhr: Mehr als 123.000 Menschen laut UN im Gazastreifen vertrieben

Seit Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Hamas auf Israel sind nach UN-Angaben im Gazastreifen mehr als 123.000 Menschen vertrieben worden. Insgesamt 123.538 der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens hätten ihre Häuser "aus Angst, aus Sorge um ihren Schutz und wegen der Zerstörung ihrer Häuser" verlassen, erklärte das UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha).

Laut einem Sprecher des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge (UNWRA) ist mit einem weiteren Anstieg der Flüchtlingszahlen zu rechnen.

08.48 Uhr: Zehn Nepalesen sterben bei Angriff auf Israel

Bei dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel sind auch zehn Nepalesen getötet worden. Sie hätten auf einem Bauernhof im Kibbuz Alumim in der Nähe von Gaza gearbeitet, teilte die nepalesische Botschaft in Tel Aviv am Sonntagabend mit. Sie seien Teil eines Programms der israelischen Regierung gewesen, im Zuge dessen nepalesische Studierende mehrere Monate lang landwirtschaftliche Arbeit in Israel verrichten können, hieß es weiter. Die Botschaft suche zudem nach mindestens einer vermissten Person. Mindestens vier weitere Nepalesen seien verletzt worden.

08.46 Uhr: Großbritannien rät von unnötigen Reisen nach Israel ab

Die britische Regierung hat ihre Reisewarnung für Israel und die besetzten Palästinenser-Gebiete verschärft. Sie rät von allen Reisen ab, die nicht unbedingt notwendig sind. Zur Begründung heißt es, die Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und Hamas-Kämpfern in der Nähe des palästinensischen Gazastreifens hielten an. Am Sonntag hat die britische Regierung bereits von allen Reisen in den Gazastreifen und mehrere israelische Gebiete in dessen Nähe abgeraten.

08.28 Uhr: Merkel: Hamas-Angriff auf Israel "menschenverachtend und barbarisch"

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt. "Ich verurteile die terroristischen Angriffe der Hamas auf den Staat Israel auf das Schärfste", sagte die CDU-Politikerin einer Mitteilung vom Montag zufolge. "Sie sind menschenverachtend und barbarisch." Merkels Gedanken und ihre Solidarität seien beim israelischen Volk und der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, "die die Sicherheit des Staates Israel verteidigen".

08.22 Uhr: Israelische Zentralbank will Landeswährung stützen

Die israelische Zentralbank hat angekündigt, zur Stützung der Landeswährung Devisen im Wert von bis zu 30 Milliarden Dollar verkaufen. Damit solle die Volatilität des Schekelkurses abgemildert und die notwendige Liquidität für das weitere ordnungsgemäße Funktionieren der Märkte bereitgestellt werden. Der Großangriff der Hamas hatte zuvor für Unsicherheiten an den Märkten gesorgt. Der Schekel fiel im frühen Handel am Montag auf den niedrigsten Stand seit acht Jahren gegenüber dem Dollar.

07.35 Uhr: Noch "sieben bis acht" Orte laut israelischer Armee in Israel umkämpft

Nach Angaben der israelischen Armee sind noch etliche grenznahe israelische Ortschaften weiterhin schwer umkämpft. Es gebe "zwischen sieben und acht" offene Kampfschauplätze im Grenzgebiet zum Gazastreifen, "an denen wir immer noch gegen Terroristen kämpfen", so Armeesprecher Richard Hecht am Montagmorgen vor Journalisten. Es dauere länger als erwartet, den Einmarsch abzuwehren. Hecht zufolge gibt es immer noch mehrere Grenzdurchbrüche, die die Hamas nutzen könne, um weitere Kämpfer und Waffen einzuschleusen.

06.59 Uhr: Israel – "Mehr als 500" Hamas-Ziele im Gazastreifen getroffen

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben hunderte Ziele im Gazastreifen ins Visier genommen. Über Nacht hätten "Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie der israelischen Armee mehr als 500 terroristische Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen getroffen", erklärte die israelische Armee am Montag. Insgesamt seien nach Angaben des israelischen Militärs in Folge der Offensive bisher mehr als 1.000 Ziele im Gazastreifen getroffen worden.

06.34 Uhr: Nach Hamas-Angriff: Bereits mehr als 1.000 Tote

Bei dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel und den Gegenschlägen sind bereits mehr als 1.000 Menschen auf beiden Seiten ums Leben gekommen. Die Zahl könnte angesichts vieler Schwerverletzter weiter steigen. Noch immer sollen sich einige Hamas-Kämpfer auf israelischem Boden befinden. Israel habe im Süden rund 100.000 Reservisten zusammengezogen, erklärte ein Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum Montag. Die Aufgabe sei, dass die Hamas am Ende des Krieges militärisch nicht mehr in der Lage sein werde, Israelis zu bedrohen.

06.12 Uhr: UN-Sicherheitsrat: Nicht alle Länder verurteilen Angriffe der Hamas

Der Weltsicherheitsrat hat sich bei einer Dringlichkeitssitzung zu den Angriffen auf Israel laut US-Medienberichten auf keine einmütige Verurteilung der islamistischen Hamas verständigen können. Es seien bei der Sitzung hinter verschlossenen Türen am Sonntag keine Beschlüsse getroffen worden, berichtete der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf Ratsmitglieder. "Ich möchte nicht näher darauf eingehen, was in dem Briefing wirklich besprochen wurde, aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die die Angriffe der Hamas verurteilt haben", wurde der Vize- Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, zitiert. Offensichtlich hätten aber nicht alle Länder die Angriffe der Hamas verurteilt, wurde Wood zitiert.

05.24 Uhr: Laschet befürwortet Lieferung von Munition an Israel

Der frühere CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich nach dem Großangriff der islamistischen Hamas für eine breite Unterstützung Israels ausgesprochen. "Wir sollten jede notwendige materielle Unterstützung an Israel leisten, erst recht bei einem Mangel an militärischen Gütern in Israel", sagte Laschet dem Medienhaus Table.Media. Zugleich forderte Laschet eine Überprüfung aller Hilfsgelder an palästinensische Organisationen.

05.13 Uhr: Israel berichtet von weiteren Gräueltaten der Hamas

Die islamistische Hamas benutzt nach Erkenntnissen des israelischen Militärs Zivilisten als "menschliche Schutzschilde". Zudem verstecke die Hamas im Gazastreifen "terroristische Infrastruktur in zivilen Gebieten", erklärten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am Montagmorgen in einem Beitrag auf der Plattform x (vormals Twitter). In einer mit Fotos versehenen Auflistung von "Kriegsverbrechen der Hamas" führten die IDF des Weiteren an, dass die Hamas Leichen "schändet und verstümmelt", "absichtlich Zivilisten tötet", entführe und als Geiseln halte.

04.42 Uhr: Immer mehr Fluggesellschaften setzen Flüge nach Tel Aviv aus

Nach mehreren internationalen Fluggesellschaften, darunter United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines und Air France, stellt nun auch die chinesische Hainan Airlines ihre Flüge nach Tel Aviv ein. Auch die Lufthansa hat zunächst bis einschließlich Montag alle Flüge von und nach Israel bereits ausgesetzt.

04.05 Uhr: Iran bestreitet Verwicklung in Hamas-Anschläge

Der Iran bestreitet jegliche Verbindung zu den Anschlägen in Israel. "Wir unterstützen Palästina nachdrücklich, aber wir sind nicht an der palästinensischen Antwort beteiligt, da diese nur von Palästina selbst getroffen wird", erklärt die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen (UN). "Die entschlossenen Maßnahmen Palästinas sind eine völlig legitime Verteidigung gegen sieben Jahrzehnte unterdrückerischer Besatzung und die abscheulichen Verbrechen des illegitimen zionistischen Regimes." Der Erfolg der Hamas-Operation sei dem Überraschungsmoment zu verdanken, was sie zum "größten Versagen" der israelischen Sicherheitsorganisationen mache.

03.48 Uhr: Pelosi bekräftigt "parteiübergreifende" Solidarität

Die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, hat betont, im Kongress herrsche parteiübergreifende Einigkeit darüber, dass und wie die USA Israel unterstützen müssten. Es gehe darum, "unseren Freunden, den Israelis, zu helfen", sagte Pelosi in San Francisco - "sei es militärisch, sei es diplomatisch, sei es finanziell".

Die Überraschungsangriffe aus dem Gazastreifen verurteilte sie als "Akte der Feigheit". Die Angriffe "auf diese Kinder, auf diese Großmütter, auf diese Familien" veränderten die Weise, wie "wir mit diesem Thema umgehen".

03.30 Uhr: Jüdisches Museum Schwaben bleibt geschlossen

Das Jüdische Museum Schwaben in Augsburg bleibt in den kommenden Tagen geschlossen. Grund dafür ist die aktuelle Sicherheitslage, wie die Museumsdirektorin Carmen Reichert am Sonntag erklärte. "Die Erfahrung zeigt, dass Terroristen nicht zwischen Vertretungen Israels und jüdischen Gemeinden oder Jüdinnen und Juden unterscheiden – daher gilt die erhöhte Bedrohungslage infolge der Ereignisse im Nahen Osten auch für ein regionales jüdisches Museum wie unseres", schrieb Reichert in einer Pressemitteilung. Nach Absprache mit den örtlichen Sicherheitsbehörden schließt das Museum bis einschließlich Donnerstag für den Besucherverkehr. Danach werde man die Sicherheitslage neu bewerten.

Reichert erklärte, das Ausmaß des Terrors überschreite alles, was Israel in den letzten Jahrzehnten erlebt habe: "Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und bei den Menschen in Israel, die uns nahestehen", so die Museumsdirektorin.

03.14 Uhr: Israels Luftwaffe bombardiert weitere Ziele im Gazastreifen

Die israelische Luftwaffe hat nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas weitere Ziele im Gazastreifen bombardiert. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen in ihrem Kanal im Nachrichtendienst Telegram mit. Zugleich seien mehrere Kommandozentralen der Hamas attackiert worden, darunter eine von Mahmad Kaschta, einem hochrangigen Mitglied der Marine. Die IDF habe ferner eine operative Einrichtung der Hamas ins Visier genommen, die sich in einer Moschee in der Stadt Dschabalia befunden habe, hieß es.

00.51 Uhr: Hamas verurteilt Reaktion der USA

Die Hamas verurteilt die Entsendung von US-Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen in die Region sowie die Lieferung von US-Munition an Israel. Die Ankündigung der USA sei eine "tatsächliche Beteiligung an der Aggression gegen unser Volk", sagte der Hamas-Sprecher Hazem Kassem. Die Gruppe werde sich nicht einschüchtern lassen.

00.20 Uhr: Mehrere US-Bürger bei Anschlägen in Israel getötet

Bei dem Großangriff der Hamas auf Israel sind nach Angaben der Regierung in Washington auch US-Bürger getötet worden. Ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA bestätigte den Tod "mehrerer US-Bürger" und sprach den Opfern und ihren Familien sein Beileid aus. Weitere Details nannte er nicht.