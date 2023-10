Israel und Social Media: Wie groß ist Xs Fakenews-Problem?

Diskussion mit Musk auf X

Mittlerweile hat sich auch die Politik zu Wort gemeldet. In einem Schreiben wies EU-Kommissar Thierry Breton Musk auf seine Pflicht hin, unzulässige Inhalte zu entfernen. Es gäbe Anzeichen dafür, dass einige Bilder verfälscht oder aus Videospielen entnommen würden. Daraufhin antwortete Musk und wies darauf hin, dass X transparent und quelloffen sei und bat Breton, die Verstöße aufzulisten. Breton wiederum entgegnete, dass Musk die gefälschten Inhalte und die Aufrufe zur Gewalt bekannt sein dürften. Am Montag wurde auf Xs Profil, der über Sicherheitsmaßnahmen der Plattform informiert, mitgeteilt, dass man am Wochenende gegen "Zehntausende" Beiträge, die Gewalt oder Hassreden enthielten, vorgegangen sei. Zudem wurden demnach neu angelegte Accounts, die Verbindungen zur Hamas aufwiesen, gelöscht.