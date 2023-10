Hunderte solidarisieren sich in München mit Israel

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel sind in München Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Rund 1.000 Menschen nahmen an der Demonstration auf dem Odeonsplatz teil. Vor der Feldherrnhalle wehten Dutzende Israel-Flaggen. Immer wieder wurde "Am Israel Chai" (Es lebe Israel) gerufen.

Als Rednerin trat unter anderem die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, auf: "Israel muss diesen Kampf gewinnen. Und Israel wird diesen Kampf gewinnen", sagte sie unter großem Applaus. Auch der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle (CSU), sowie die Grünen-Politikerin Katharina Schulze, sprachen auf dem Odeonsplatz.

Pro-Palästina-Kundgebung auf dem Marienplatz

Fast zeitgleich nahmen laut Polizei 120 Menschen auf dem nur wenige hundert Meter entfernten Marienplatz an einer Pro-Palästina-Kundgebung teil. Die Demonstration blieb friedlich, das Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) hatte zuvor betont, dass Ausschreitungen oder das Feiern des terroristischen Angriffs auf Israel nicht geduldet würden.

München strahlt Rathaus mit Israel-Flagge an

Auf dem Marienplatz ließ die Stadt Israel-Flaggen hissen, das Rathaus sollte am Montagabend mit der israelischen Flagge anstrahlt werden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekundete in einem Schreiben an den Bürgermeister der ebenfalls angegriffenen Münchner Partnerstadt Be’er Sheva seine Solidarität: In beispielloser Missachtung des Völkerrechts "und jeglicher Menschlichkeit ist die radikal-islamistische Hamas in Ihrem Land mordend und zerstörend eingefallen. Dass darüber hinaus noch zahlreiche Unschuldige entführt und verschleppt wurden, markiert einen neuen erschütternden Eskalationshöhepunkt", schrieb Reiter.

Stadtrat mit gemeinsamer Erklärung

In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Fraktionen im Münchner Stadtrat Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen die Angriffe "der islamistisch-antisemitischen Hamas und anderer palästinensischer Terrorgruppen" und betonten: "Jeder Form der Rechtfertigung oder gar Unterstützung dieses menschenverachtenden Terrors treten wir mit aller Konsequenz und Entschiedenheit entgegen."

Mahnwache in Würzburg

In Würzburg rief die Deutsch-Israelische Gesellschaft zu einer Solidaritätskundgebung für Israel auf. Rund 150 Menschen nahmen dabei am Abend teil. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten israelische Flaggen mit. Teils sehr emotional berichteten sie, wie sie die letzten Tage erlebt haben, wie sie von den Angriffen auf "ihr" Land, wie es eine junge Israelin sagte, erfahren haben. Zum Ende der Veranstaltung sangen Menschen aus Israel die Nationalhymne des Landes. Für viele ein emotionaler Moment, einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mahnwache hatten Tränen in den Augen.

Mit Informationen von dpa