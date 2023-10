Israel: Mutmaßlich Verantwortlicher des Hamas-Massakers getötet

UN-Generalsekretär Guterres fordert Zugang zum Gazastreifen

Die UN forderten Israel auf, die Anweisung zur Evakuierung der etwa 1,1 Millionen Menschen zu widerrufen. UN-Generalsekretär António Guterres forderte sofortigen Zugang zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe. "Auch Kriege haben Regeln", betonte er am Freitag in New York. "Wir brauchen sofortigen humanitären Zugang zu ganz Gaza, damit wir den Bedürftigen Treibstoff, Nahrung und Wasser zukommen lassen können", forderte er mit Blick auf die israelische Blockade der Küstenenklave.

Zudem rief Guterres dazu auf, sich gegen Antisemitismus, anti-muslimischen Fanatismus und verbalen Hass jeder Art, der von dem Konflikt geschürt werde, auszusprechen. "Dies ist eine Zeit für die internationale Gemeinschaft, gemeinsam den Schutz von Zivilisten zu unterstützen und eine anhaltende Lösung für diesen nicht enden wollenden Zyklus von Tod und Zerstörung zu finden."

Israels Militär tötet Terroristen bei Eindringen aus dem Libanon

Das israelische Militär hat am Samstag indes nach eigenen Angaben an der Grenze zum Libanon mehrere mutmaßliche Angreifer getötet. Eine "Terrorzelle" habe versucht, auf israelisches Gebiet vorzudringen, teilte die Armee am Samstag mit. Bei einem Drohnenangriff seien "mehrere Terroristen" getötet worden.

Die Lage im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon ist seit dem Hamas-Großangriff auf Israel angespannt. Am Freitagabend wurde ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters in einem grenznahen Dorf im Südlibanon getötet, das nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen von der israelischen Armee beschossen wurde. Sechs weitere Journalisten, die für Reuters, die Nachrichtenagentur AFP und den katarischen Nachrichtensender Al-Dschasira arbeiten, wurden verletzt.

US-Präsident Biden will verschleppte Staatsbürger freibekommen

Das Schicksal vieler verschleppter Menschen nach Gaza ist derweil weiter unklar. US-Präsident Joe Biden versprach, sich für die von der Hamas verschleppten US-Geiseln einzusetzen. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um sie nach Hause zu bekommen, wenn wir sie finden können", sagte Biden in einem Interview mit dem US-Sender CBS.

Das Schicksal der Betroffenen gehe ihm sehr nahe. Biden telefonierte am Freitag auch mit Angehörigen der 14 US-Bürger, die seit dem Angriff der Hamas auf Israel vermisst werden. Das gab das Weiße Haus bekannt, ohne Details zum Inhalt der Gespräche zu machen.

Baerbock spricht in Tel Aviv mit Angehörigen von Hamas-Geiseln

Auch die Bundesregierung ist um die Freilassung der Gefangenen bemüht. Bei ihrem Besuch in Israel traf Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) Angehörige deutscher Hamas-Geiseln und rief die radikale Palästinenserorganisation dazu auf, alle verschleppten Menschen freizulassen. "Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei", sagte Baerbock in Tel Aviv.

Während ihres Besuches musste die Ministerin wegen Raketenalarms in einen Schutzraum, am Abend reiste sie weiter nach Kairo. Dort traf sie sich am Samstagmorgen mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan. Die beiden Minister hätten sich unter anderem über die gemeinsamen Bemühungen um die Freilassung der verschleppten deutschen Geiseln und die Fragen des humanitären Zugangs nach Gaza ausgetauscht, hieß es am Samstag aus deutschen Delegationskreisen.

Russland fordert im UN-Sicherheitsrat "humanitäre Waffenruhe"

Russland hat im UN-Sicherheitsrat eine sofortige Feuerpause im Konflikt zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gefordert. Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensia, legte am Freitag bei der Sitzung des UN-Gremiums einen Resolutionsentwurf vor, in dem ein "humanitärer Waffenstillstand" und die Freilassung aller Geiseln verlangt werden.

"Wir sind überzeugt, dass der Sicherheitsrat handeln muss, um dem Blutbad ein Ende zu machen und zu Friedensverhandlungen zurückzukehren, mit der Perspektive, einen Palästinenserstaat zu schaffen, wie es seit langem vorgesehen ist", sagte Nebensia nach der Sicherheitssitzung hinter verschlossenen Türen.

Zugleich wies der russische UN-Botschafter den USA die "Verantwortung für den drohenden Krieg im Nahen Osten" zu und warf der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach deren Solidaritätsbesuch in Israel vor, "die Angriffe der israelischen Luftwaffe auf zivile Infrastruktur im Gazastreifen" bewusst zu ignorieren.

Über 800 weitere Deutsche mit Sonderflügen ausgeflogen

Die Lufthansa hat am Freitag mit vier vom Auswärtigen Amt organisierten Sonderflügen mehr als 800 deutsche Staatsangehörige aus Israel nach Deutschland geflogen. Insgesamt waren wie am Vortag vier Flugzeuge eingesetzt worden, hieß es aus dem deutschen Außenministerium in Berlin – jeweils zwei nach Frankfurt und nach München.

Am Donnerstag hatten laut Auswärtigem Amt insgesamt 950 Deutsche und ihre Angehörigen nach den Terrorangriffen der Hamas Israel verlassen – außer den vier Sonderflügen sei als weitere Option eine Fähre nach Zypern organisiert worden. Ab Samstag seien keine weiteren Sonderflüge geplant, teilte die Lufthansa mit. Hintergrund seien "neben der ungewissen Sicherheitslage auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv", hieß es.

Mit Informationen von dpa und AFP und reuters