Bundeswehr fliegt Deutsche aus Israel aus

Nachdem die Lufthansa allein am Freitag mehr als 800 Deutsche aus Israel ausgeflogen hat, hilft nun auch die Bundeswehr bei der Evakuierung. Zwei Militärtransporter vom Typ A400M seien von Deutschland aus nach Tel Aviv unterwegs, wurde der Nachrichtenagentur dpa am Samstag aus Sicherheitskreisen erklärt. Für den Sonntag wurde ein weiterer Flug vorbereitet. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Das Auswärtige Amt unterstützte nach eigenen Angaben bislang etwa 2.800 Bundesbürger und Familienmitglieder bei der Ausreise aus Israel. Die Menschen hätten das Land nach Beginn der Angriffe der islamistischen Hamas vor einer Woche zu Land, Luft und See verlassen, hieß es am Samstag.

Sonderflüge der Lufthansa am Donnerstag und Freitag

Die Lufthansa hatte auf Bitten des Auswärtigen Amtes am Donnerstag und Freitag jeweils vier Sonderflüge von Tel Aviv nach Deutschland absolviert. Die regulären Linienflüge aus Israel hat die Kranich-Airline vorerst gestoppt. Hintergrund seien neben Sicherheitsfragen "auch ungelöste Fragen der operativen Stabilität in Tel Aviv", so die Airline.

Die Ausreisen deutscher Staatsangehöriger haben dem Auswärtigen Amt zufolge "für den Moment" zu stark gesunkener Nachfrage geführt. Auch die Eintragungen auf der Krisenvorsorgeliste des Ministeriums, dem Elefand-System, seien deutlich zurückgegangen. Die Erfassungen seien in den vergangenen 48 Stunden von etwa 5.500 auf aktuell 3.600 zurückgegangen. Die Zahlen würden derzeit konsolidiert, da sich viele Ausgereiste vermutlich nicht ausgetragen hätten.

"Bereiten uns auf alle Eventualitäten vor"

Für Gaza wurden dort zirka 150 Menschen erfasst, für das Westjordanland etwa 320 Personen. Man sei in enger Abstimmung mit den israelischen und ägyptischen Behörden, um Ausreisemöglichkeiten aus Gaza zu erreichen.

Das Außenministerium appellierte an ausreisewillige Deutsche, sich in Elefand einzutragen. Man halte zu allen kontinuierlichen Kontakt. Zudem bereite man sich "auf alle Eventualitäten vor, zum Beispiel für den Fall einer Verschärfung der Lage", hieß es.

Mit Informationen von dpa