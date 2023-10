In Israel während der Hamas-Attacke: Zwei Münchner berichten

Christoph und Stefan waren mit Freunden in Israel, während des Angriffs der radikalislamischen Hamas. Sie wollten das Land so schnell wie möglich verlassen, doch das war nicht möglich.

Die beiden Münchner machen der Bundesregierung jetzt schwere Vorwürfe. Sie fühlen sich – wie viele andere deutsche Staatsbürger – allein gelassen.

Nazareth, See Genezareth, Tel Aviv – und plötzlich Hamas-Angriffe

Für Stefan und Christoph sollte es eine informative, bereichernde Reise werden. Nazareth hatten sie bereits besucht, den See Genezareth – und sie waren mitten in Tel Aviv, als die Raketen der Hamas das Land so überraschend trafen. Und als bekannt wurde, dass Terroristen in das Land eingedrungen seien, hätten sie "richtig Angst bekommen".

Die beiden Münchner wollten einfach nur raus aus Israel. Doch das war lange nicht möglich. Am Flughafen herrschte Chaos, fast alle Flüge waren gecancelt, Maschinen überbucht, es gab regelrechte Kämpfe um die wenigen Plätze in den Fliegern, die noch gestartet sind. Mitarbeiter des Flughafens riefen in der Zwischenzeit: "Alle in die Kellerräume!". Panik machte sich breit, weinende Kinder, Menschen mit Rollstuhl und dumpfe Geräusche von draußen – die Münchner versuchten zu helfen und gleichzeitig sich nicht gegenseitig zu verlieren. "Es war eine krasse Stimmung", berichtet Christoph. Erst am Abend sei klar gewesen, dass ihr Flug nicht mehr geht.