Israel fordert Bevölkerung auf, Nord-Gazastreifen zu verlassen

Israels Militär hat die Bewohner und Bewohnerinnen des nördlichen Gazastreifens dazu aufgefordert, die Region zu verlassen. "Das Militär ruft alle Zivilisten von Gaza auf, ihre Häuser zu ihrer eigenen Sicherheit und zu ihrem Schutz nach Süden zu verlassen", teilte die Armee am Morgen mit.

"Die Terrororganisation Hamas führt einen Krieg gegen den Staat Israel, und Gaza ist ein Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden", begründete das Militär den Aufruf. "Sie werden erst dann nach Gaza zurückkehren können, wenn eine weitere Ankündigung erfolgt, die dies erlaubt", hieß es weiter.

Niemand solle sich dem Bereich des Sicherheitszauns zum Staat Israel nähern. Vom Militär hieß es, Hamas-Terroristen versteckten sich in Gaza in Tunneln unter Häusern und in Gebäuden, in denen sich unschuldige Zivilisten aus dem Gazastreifen aufhielten.

Beobachter gehen davon aus, dass eine Bodenoffensive Israels nach dem Großangriff der islamistischen Hamas im Gazastreifen bevorstehen könnte.

Vereinte Nationen fordern Rücknahme der Anordnung

Die Vereinten Nationen reagierten umgehend: Dem Befehl zufolge sollen rund 1,1 Millionen Menschen binnen 24 Stunden in den Süden des Gebiets umziehen, erklärte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres, der Nachrichtenagentur AFP und forderte eine Rücknahme der Anordnung.

"Die Vereinten Nationen appellieren nachdrücklich an die Rücknahme eines solchen Befehls, falls er bestätigt wird", erklärte Dujarric und warnte, dies würde die bereits bestehende Tragödie in eine "katastrophale Situation" verwandeln. Eine Evakuierung dieses Ausmaßes sei unmöglich, ohne verheerende humanitäre Folgen zu verursachen.

Am Samstag hatte die Hamas Israel massiv angegriffen. Die Angreifer töteten nach Angaben Israels mehr als 1.200 Menschen und nahmen rund 150 Geiseln. Die israelische Armee nahm in der Folge den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben bisher mehr als 1500 Menschen getötet, darunter auch viele Kinder und Frauen. Nach UN-Angaben sind aufgrund der israelischen Angriffe zudem mehr als 423.000 Menschen im Gazastreifen aus ihren Häusern vertrieben worden.