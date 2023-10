"Hab nur geweint": Letzter Israel-Linienflug in München gelandet

Edan Manos wartet. In einer halben Stunde sollen seine Schwester und sein Neffe am Münchener Flughafen ankommen. "Endlich", sagt er, "das war alles sehr stressig." Seine Schwester Anat lebt in einem Dorf in Zentral-Israel. Die Sirenen würden dort nie stillstehen. Freunde aus Regionen nahe des Gaza-Streifens hätten ihre Kinder verloren. Es sei eine furchtbare Situation.

Einer der letzten Linienflüge aus Tel Aviv

Mit leichter Verspätung ist am frühen Morgen die Maschine der israelischen Airline "El Al" in Tel Aviv gestartet, mit 163 Menschen an Bord, unter ihnen Israelis, Deutsche und internationale Urlauber. Am Münchener Flughafen gilt eine erhöhte Sicherheitsstufe für den Flug. Mehrere Polizeibeamte sorgen für eine reibungslose Ankunft. Nach der Landung werden die Passagiere per Bus zu einem Ausgang bei Terminal 1 gebracht, der für Sonderflüge vorgesehen ist. Angehörige können ihre Freunde und Familienmitglieder erst außerhalb der Ankunftshalle begrüßen.

Gemischte Gefühle bei der Ankunft

Die Schiebetüren öffnen sich. Erste Passagiere kommen mit vielen Koffern und Taschen aus der Halle. Ido Sadeh und seine Frau Diana Faibish aus Kopenhagen waren mit ihrem Kleinkind zum ersten Mal in Israel. Für zwei Wochen haben sie die Familie in Haifa besucht. "Wir wollten eigentlich noch länger bleiben. Aber das war uns zu unsicher", sagt Ido Sadeh. Traurigerweise seien sie an die Konflikte zwischen Israel und Palästina gewöhnt. "Uns hat das Ausmaß überrascht. Wir wussten nicht, dass es diesmal so heftig wird."

Ein junger Mann aus Tel Aviv, der beruflich in Deutschland zu tun hat, hat bis zuletzt in einem Krankenhaus im Süden von Israel freiwillig gearbeitet. "Ich habe mich um Verletzte gekümmert und mit Menschen gesprochen, die Familienmitglieder verloren haben." Er wolle schnell zurück nach Israel, um den Menschen weiter helfen zu können. In Deutschland sei es zwar sicherer, aber er könne hier nicht glücklich sein bei dem Leid in seiner Heimat.

"Wir sind eine starke Gemeinschaft"

Edan Manos streckt seine Arme in die Höhe. Seine Schwester Anat und ihr Sohn kommen aus der Halle. Zwei kleine Koffer und eine Plastiktüte, mehr haben sie nicht dabei. "Ich bin froh, jetzt bei meinem Bruder zu sein. Unsere ganze Familie lebt in Deutschland. Deswegen sind wir jetzt hier." Die letzten Tage waren für Anat Manos schockierend. "Ich habe nur geweint." Sie hofft, dass sich bald alles wieder normalisiert und dass sie zurück nach Israel könne. Das israelische Volk sei eine starke Gemeinschaft, aber jetzt brauche es mehr Unterstützung von anderen Ländern.

Auch Israel Ehrlich aus Wien ist am Morgen mit seiner Tochter Malka am Flughafen gelandet. "Es ist unvorstellbar, dass wir hier sicherer sind als in unserem Herkunftsland."

Probleme bei geplanten Sonderflügen

Für Donnerstag und Freitag sind vier Sonderflüge ab Tel Aviv geplant, die in München und Frankfurt landen sollen. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amtes mitteilte, hätten sich rund 5.000 Menschen für die Rückholflüge eingetragen.

Bei der Buchung der geplanten Sonderflüge habe es einem Medienbericht zufolge Probleme gegeben. Mehrere deutsche Staatsangehörige hätten berichtet, dass die von der Lufthansa eingerichtete Hotline trotz mehr als einhundert Anrufen nicht zu erreichen sei. Daraufhin habe die Lufthansa nach eigenen Angaben weitere Callcenter eingerichtet.

In München werden am Abend zwei Maschinen mit 200 beziehungsweise 300 Passieren erwartet. Sie sollen um 17:30 Uhr und um 20 Uhr landen.