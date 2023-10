Hamas-Angriff auf Israel: Terror in Echtzeit

Schon kurz nachdem die Hamas am Samstagmorgen Israel angreift, kursieren die ersten Videos im Netz. Sie zeigen, wie Mitglieder der Terror-Organisation per Gleitschirm über Israel abspringen, sowie zerstörte israelische Panzer und Todesschwadronen, die in israelische Dörfer eindringen. Manche der Clips sind schwer zu ertragen.

Verstörende Bilder

Beispielsweise sieht man, wie eine ältere und offenbar verwirrte alte Frau von Hamas-Mitgliedern entführt wird, andere zeigen Leichen auf einer Hauptstraße in der Nähe des Gevim-Kibbuz. Ein Video zeigt, wie junge Israelis, die gerade noch ausgelassen auf einem Rave gefeiert haben, in Panik vor den Terroristen fliehen, andere, wie israelische Soldaten misshandelt werden. Viral geht auch ein Video, das eine junge, offenbar leblose Frau auf einem Pickup-Truck zeigt, inmitten einer johlenden Menge.