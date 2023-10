Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Toten und Geiseln in Israel

Wegen der Entführungen und mutmaßlichen Tötungen deutscher Staatsbürger in Israel durch die Terrorgruppe Hamas ermittelt nun die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden "gegen unbekannte Mitglieder der Hamas wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung", sagte eine Sprecherin der obersten Anklagebehörde.

Zuvor hatten nicht nur Angehörige, sondern auch die Bundesregierung und das Auswärtige Amt bestätigt, dass seit Samstag mehrere Deutsche bei den Angriffen in Südisrael und dem Gazastreifen entführt oder getötet worden sind. Laut ZDF befinden sich mindestens fünf Deutsche in der Gewalt der Hamas - eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Entführte Deutsche Shani Louk schwer verletzt in Gaza

Unter anderem wurde eine 22 Jahre alte Frau entführt, die nach Worten ihrer Familie ein Musikfestival besucht hatte. Das Festival war eines der Ziele der Angriffe gewesen. Medienberichten zufolge liegt sie mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Das berichtete die "Tagesschau" unter Berufung auf ihre Mutter. "Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist", sagte Ricarda Louk in einer Videobotschaft, die "Tagesschau" und "Bild" veröffentlichten. Allerdings sei ihre Tochter schwer verletzt. Mit einem Hilfsappell wandte sie sich direkt an die Bundesregierung. "Wir bitten, nein wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt", sagte Shanis Mutter weiter

Eine junge deutsche Touristin wurde Medienberichten zufolge zudem bei einem Besuch im Kibbuz Nir Os nahe des Gazastreifens getötet. Nach Angaben der "Welt" war die Studentin aus Berlin mit ihrem britischen Freund in Israel im Urlaub. Das Paar besuchte demnach am Samstag den Kibbuz Nir Os, in dem der Brite aufgewachsen war. Später habe die Mutter die Nachricht erhalten, dass die Leiche ihrer Tochter und ihres Freundes gefunden worden seien. Eine offizielle Bestätigung für den Tod der Deutschen gab es zunächst nicht. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, dem Ministerium seien die Medienberichte bekannt. "Wir stehen in engem Kontakt mit den israelischen Behörden."

Die Familie einer offenbar in den Gazastreifen verschleppten Deutsch-Israelin hat sich zudem mit einem emotionalen Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Yarden Romann sei während des Hamas-Großangriffs auf das israelische Grenzgebiet gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter von Terroristen in einen Wagen gezerrt und entführt worden, erzählte Amit Avraham, der Partner ihrer Schwester, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Sie sei Enkelin aus Deutschland geflohener Juden, die aus dem bayerischen Fürth stammten.

Warum die Bundesanwaltschaft nun gegen Hamas-Mitglieder ermittelt

Die Bundesregierung bemüht sich nach Angaben von Kanzler Olaf Scholz (SPD) "intensiv" um Erkenntnisse über das Schicksal der mutmaßlich von der radikalislamischen Hamas in Israel entführten Deutschen. Deutschland arbeite hierbei mit Israel zusammen, sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Hamburg. "Wir versuchen genau zu ermitteln, um wie viele Personen es sich handelt und was wir dafür tun können, dass sie wieder in Freiheit kommen."

Die Bundesanwaltschaft ist nicht nur für die Ermittlungen bei besonders schweren Straftaten gegen Deutsche im Ausland zuständig, sondern auch, weil die Hamas in Deutschland als terroristische Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches gilt. Wie es mit den Ermittlungen nun weitergehe, konnte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft noch nicht sagen. Man sei noch ganz am Anfang, hieß es.

Israel: Mehr als 900 Menschen getötet - etwa 150 Geiseln verschleppt

Die militante Palästinenserorganisation Hamas hatte am Samstag tausende Raketen auf Israel abgefeuert, gleichzeitig waren hunderte Kämpfer in den Süden Israels eingedrungen und hatten Zivilisten und Soldaten erschossen sowie Geiseln in den Gazastreifen verschleppt - etwa Besucher des Festivals. Luftaufnahmen zeigen dutzende brennende Autos am Straßenrand in Richtung Festivalgelände. Nach Angaben der israelischen Regierung wurden am Samstag an verschiedenen Orten in Israel mehr als hundert Menschen von der Hamas entführt. Insgesamt wurden nach jüngsten Angaben mehr als 900 Menschen in Israel getötet. Unter den Todesopfern und den Entführten sind auch viele Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft oder Ausländer.

Derweil teilte die israelische Armee mit, dass sie in Israel und rund um den Gazastreifen etwa 1.500 Leichen von Hamas-Terroristen gezählt habe. Inzwischen habe Israel "mehr oder weniger" die Kontrolle über die Grenze zum Gazastreifen wiedererlangt. Viele Beobachter gehen von einer baldigen Bodenoffensive Israels im Gaza-Streifen aus.

Mit Informationen von dpa und AFP

