Ukraine-Ticker: Xi empfängt Putin in Peking

05.22 Uhr: Xi empfängt Putin in Peking

Der russische Präsident Wladimir Putin ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Staatsbesuch in der chinesischen Hauptstadt Peking gelandet. Ein Thema seiner Visite ist Russlands Offensive in der Ukraine. Am Vorabend seines Besuchs hatte Putin in einem Interview mit chinesischen Medien gesagt, der Kreml sei zu Verhandlungen über den Konflikt in der Ukraine bereit. Die Beziehungen zwischen China und Russland seien "nicht nur im grundlegenden Interesse beider Länder", sondern auch "förderlich für den Frieden", sagte Xi nach Angaben des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Peking. Putin wurde von Xi bei einer großen Zeremonie vor der Großen Halle des Volkes begrüßt, wie Aufnahmen des Staatssenders CCTV vom Donnerstag zeigten.