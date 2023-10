Israel: Offenbar auch Deutsche unter den Hamas-Geiseln

Im Zuge ihres Angriffs auf Israel hat die islamistische Terrororganisation Hamas aktuellen Berichten zufolge mehr als 600 Menschen getötet. Dutzende wurden zudem als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Eine genaue Zahl ist allerdings nicht bekannt. Mehrere Medien berichten, dass sich unter den Entführten auch mehrere deutsche Staatsbürger befinden.

Frau erkennt eigene Tochter in Video

Anhand von Bildern wollen Menschen aus Deutschland Familienangehörige erkannt haben. So auch Ricarda Louk. Per Videobotschaft – gepostet auf der X-Seite "Visegrád 24" – wendet sie sich an die Öffentlichkeit. "Heute Morgen ist meine Tochter mit einer Touristengruppe im Süden von Israel entführt worden", erzählt sie. Ihr sei sein Video zugeschickt worden, in dem sie ihre Tochter, leblos in einem Auto liegend, erkennen konnte. Die 22-jährige Shani Louk soll sich auf einem Musikfestival in Israel unweit der Grenze zum Gazastreifen aufgehalten haben, als Hamas-Kämpfer das Land überfielen und auch die Festivalgäste angriffen. Die israelische Botschaft in Großbritannien bestätigte, dass ein Brite bei dem Musikfestival von der Hamas entführt worden sei und sich im Gazastreifen befinden soll.

Shani Louk hat dem "Spiegel" zufolge nie in Deutschland gelebt, war aber mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihr Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, war demnach nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli. Die Familie lebe etwa 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Die junge Frau hat demnach aber die deutsche Staatsbürgerschaft.