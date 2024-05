Nahost-Ticker: Experten warnen Israel vor "ewigem Krieg" in Gaza

07.41 Uhr: Durchsuchungen bei Hamas-Unterstützergruppe in Duisburg

Die Polizei in Duisburg hat am Morgen mehrere Objekte durchsucht. Hintergrund ist das Verbot der Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg durch das NRW-Innenministerium. Die Gruppierung ist vom Innenministerium in Düsseldorf verboten worden. Die Gruppierung strebe die Befreiung Palästinas in den Grenzen von 1947 vor der Gründung des Staates Israel an. Hierbei solidarisiere sich Palästina Solidarität Duisburg ausdrücklich mit dem palästinensischen Widerstand in allen Formen, womit auch der bewaffnete Kampf der Terrororganisation Hamas gegen Israel einbezogen werde.

04.43 Uhr: Experten warnen Israel vor "ewigem Krieg" in Gaza

Israel ist nach Einschätzung von Experten im Gaza-Krieg noch weit von einem Sieg über die islamistische Hamas entfernt. "Die Hamas ist überall im Gazastreifen präsent", sagte Joost Hiltermann von der Denkfabrik International Crisis Group dem "Wall Street Journal". "Die Hamas ist noch lange nicht besiegt." Die Terrororganisation sei zu einer Guerillataktik übergangen, was in Israel die Befürchtung schüre, in einen "ewigen Krieg" zu geraten, berichtete die Zeitung in der Nacht zum Donnerstag.

03.07 Uhr: US-Militär - Weitere Angriffsmöglichkeiten der Huthis zerstört

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben vier "unbemannte Flugsysteme" in einem von den vom Iran unterstützten Huthis kontrollierten Gebiet im Jemen zerstört. Diese hätten eine unmittelbare Bedrohung für die Streitkräfte der USA und der Koalition sowie für Handelsschiffe in der Region dargestellt, teilt das US-Zentralkommando auf der Social-Media-Plattform X mit.

01.23 Uhr: Südafrika beantragt vor dem IGH Stopp der israelischen Rafah-Offensive

Südafrika hat angesichts der israelischen Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen erneut den Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag angerufen. Im Rahmen seiner Völkermordklage fordert Südafrika, die israelische Offensive in Rafah zu stoppen. Außerdem soll Israel angewiesen werden, UN-Mitarbeitern, humanitären Hilfsorganisationen, Journalisten und Ermittlern ungehinderten Zugang zum Gazastreifen zu gewähren. Südafrika wird den Eilantrag am Donnerstag stellen. Bislang habe Israel frühere Gerichtsentscheidungen ignoriert und verletzt, heißt es darin.