Corona-Ticker: Bund hält weiter an AstraZeneca-Impfstoff fest

10.26 Uhr: Neue Corona-Welle in Indien

Indien steht vor einer neuen Corona-Welle. Nach bislang fast 11,4 Millionen bestätigten Infektionen meldete das südasiatische Land am Montag den höchsten Stand an neuen Ansteckungen binnen eines Tages seit rund drei Monaten. Die Zahl lag bei 26.291 Neuinfektionen, wie der "Indian Express" berichtete. Besonders betroffen von der neuen Entwicklung ist der Bundesstaat Maharashtra, der mehr als die Hälfte der Neuinfektionen verzeichnete. Krankenhäuser in der Stadt Pune und in anderen Distrikten wurden angewiesen, schneller zu impfen. Sie sollen aber nur noch den heimischen Impfstoff Covaxin nutzen, der von der Firma Bharat Biotech entwickelt wurde, aber noch nicht alle klinischen Tests durchlaufen hat. Der Impfstoff der schwedisch-britischen Firma AstraZeneca, den das Serum Institut of India in Lizenz produziert, soll nur noch für diejenigen reserviert sein, die bereits die erste Impfung damit erhalten haben.