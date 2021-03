Corona-Gipfel: Lockdown wird bis Mitte April verlängert

Der Bund-Länder-Gipfel hat sich darauf verständigt, den Lockdown wegen Corona bis 18. April zu verlängern. Das berichten die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters übereinstimmend unter Berufung auf Teilnehmer der Beratungen von Bund und Ländern.

Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand aber noch aus. Über weitere konkretere Regelungen auch mit Blick auf die Osterzeit beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten zur Stunde bei einer Schaltkonferenz. Der generelle Lockdown mit der Schließung zahlreicher Einrichtungen war bisher zunächst bis zum 28. März vereinbart.

In einer Beschlussvorlage, die BR24 vorliegt, wird zudem betont, dass die Anfang März vereinbarte Notbremse angesichts der Infektionsdynamik konsequent umgesetzt werden müsse. Bei einer stabilen Inzidenz von über 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen müssten erste Lockerungen der vergangenen Wochen demnach wieder zurückgenommen werden.

Söder beharrt bei "Notbremse" auf Landkreis-Ebene

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beharrt in den Gesprächen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen darauf, dass die "Notbremse" bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 nicht für das ganze Bundesland, sondern nur auf Landkreis-Ebene gelten soll. Er habe Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) widersprochen, der vorgeschlagen habe, Verschärfungen der Maßnahmen bei einem Wert über 100 im gesamten betroffenen Bundesland einzuführen. Söder möchte den Angaben zufolge, dass in Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 oder sogar unter 50 regional mehr möglich ist.

Diskutiert wird zusätzlich der Vorschlag schärferer Kontaktbeschränkungen oder einer nächtlichen Ausgangssperre in Regionen mit einer Inzidenz von über 100. In Bayern gilt beides bereits.

Kontaktlockerungen über Ostern wohl vom Tisch

Der Vorschlag, über Ostern die strengen Kontaktregeln für Verwandtenbesuche etwas zu lockern, ist mittlerweile offenbar vom Tisch. Das berichtet "Der Spiegel" unter Berufung auf Verhandlungskreise. Der Vorschlag sah vor, über die Ostertage Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre aus dem engsten Familienkreis zu erlauben - ähnlich wie bereits an Weihnachten.

Debatte über Schulen

In der Diskussion ist auch der Vorschlag, Schulen und Kitas zu schließen oder gar nicht zu öffnen, sofern Erzieher, Lehrer und Schüler oder betreute Kinder nicht zweimal pro Woche getestet werden könnten. Ab einer Inzidenz von 200 könnte es demnach auch eine Schließung von Schulen und Kitas geben, wobei dies "mit einigen Tagen Vorlauf" geschehen würde, "damit sich Familien darauf einstellen können".

In Bayern gilt derzeit schon der Inzidenzwert von 100 als Grenze: Wo er überschritten wird, dürfen nur noch Abschlussklassen Wechselunterricht erhalten, alle anderen Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause. In Kindergärten, Krippen und Horten darf dann nur eine Notbetreuung angeboten werden.

Appell: Auf Reisen verzichten

Angesichts der bevorstehenden Ostertage hieß es in dem Entwurf auch: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Und weiter: "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss."

In der Diskussion waren zudem "kontaktarme Urlaube" - also Urlaub in Ferienwohnungen oder -häusern, Appartements oder Wohnmobilen, sofern diese über eigene sanitäre Anlagen verfügen und Urlauber sich dort auch mit Essen versorgen können. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wollten die Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz in zusätzlichen Protokollerklärungen deutlich machen, dass sie dieses Konzept umsetzen würden. Einen Beschluss dazu gab es zunächst nicht.