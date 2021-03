Erhöht der Astrazeneca-Impfstoff wirklich das Thrombose-Risiko?

In Deutschland gab es sieben Fälle - sechs Frauen und ein Mann - von Hirnvenenthrombosen, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Astrazeneca-Impfung aufgetreten sind. Drei dieser Menschen sind verstorben. 1,6 Millionen Impfungen gab es bisher insgesamt mit diesem Vakzin in Deutschland. Die EMA prüft nun, ob die Erkrankungen mit dem Impfstoff zusammenhängen und will ihr Ergebnis am Donnerstag mittteilen.

"Bei der Analyse des neuen Datenstands sehen die Expertinnen und Experten des Paul-Ehrlich-Instituts jetzt eine auffällige Häufung einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen (Sinusvenenthrombosen) in Verbindung mit einem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) und Blutungen in zeitlicher Nähe zu Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff Astrazeneca." Meldung vom 15.3.2021 auf der Homepage des Paul-Ehrlich-Instituts

Was ist eine Hirnvenenthrombose?

Eine Hirnvenenthrombose oder Sinusvenenthrombose ist ein Blutgerinnsel im Gehirn. Es verstopft Venen, also Blutbahnen, die für den Blutabfluss sorgen. Es kann in der Folge zu einem Schlaganfall kommen, weil das Hirngewebe anschwillt, wenn sich das Blut staut. Das häufigste Symptom sind Kopf- und Nackenschmerzen, die länger anhalten. Manchmal gibt es auch Sehstörungen oder Lähmungserscheinungen. Bei einer Computertomographie lassen sich Blutgerinnsel erkennen.

"Sinusvenenthrombosen sind sehr seltene Erkrankungen der blutversorgenden Gefäße des Gehirns und zwar der Blutgefäße, der Venen, die das Blut vom Gehirn wegführen." Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München

Wie gefährlich sind Thrombosen im Gehirn?

Hirnvenenthrombosen sind selten und für etwa ein Prozent der Schlaganfälle verantwortlich. Es gibt die sogenannte Sinusthrombose, die ebenfalls die Venen betrifft. Hier ist eine ganz spezielle Region im Gehirn beeinträchtigt: Die äußerste Hirnhaut.

"Es ist auch eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Diese Erkrankungen wie Sinusvenenthrombosen kommen in der allgemeinen Bevölkerung vor und insbesondere bei den Menschen, die momentan priorisiert der Covid-Impfung zugeführt werden, weil sie ein hohes Risiko für schwere Verläufe bei Covid-19 haben." Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München

Welche Risikofaktoren gibt es normalerweise für eine Hirnvenenthrombose?

Während einer Schwangerschaft steigt durch den Einfluss der Hormone das Risiko für Thrombosen. Es treten dann auch mehr Blutgerinnsel im Gehirn auf. Das gilt auch bei Menschen, die an Krebs erkrankt sind. Auch Stoffwechselstörungen oder Infektionskrankheiten können dazu führen, dass Venen im Gehirn verstopfen.

"Bei den jetzt betroffenen sieben Personen wird man sich alle Einflussfaktoren genau anschauen. Gab es Vorerkrankungen und andere Ereignisse, die Thrombosen begünstigen. Haben sie Arzneimittel eingenommen, die Blutgerinnsel wahrscheinlicher machen. Dann muss man einschätzen, welche Faktoren den Ausschlag gegeben haben und ob es wirklich an der Impfung lag." Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München

Wie oft kommt eine Hirnvenenthrombose normalerweise vor?

Thrombosen im Gehirn treten in der allgemeinen Bevölkerung etwa zwei bis fünf Mal pro einer Million Personen pro Jahr auf. Bei 1,6 Millionen Geimpften und sieben Fällen in Deutschland sind es circa vier Fälle pro eine Million Geimpfter seit Impfbeginn Anfang Februar.

"Es scheint also, dass Hirnthrombosen zumindest in Europa häufiger als erwartet gemeldet wurden." Paul Hunter, Mediziner an der Norwich School of Medicine in East Anglia, England

Ist das Risiko nach einer Astrazeneca-Impfung höher als sonst?

Weltweit sind bereits Millionen Menschen mit Astrazeneca geimpft. Blutgerinnungsstörungen sind nun in Einzelfällen nachgewiesen worden, wobei noch nicht klar ist, welche Auslöser es dafür gab. Bei Covid-19-Erkrankten zeigt sich dagegen sehr häufig, dass Embolien und Gerinnungsstörungen auftreten.

"Patienten, die mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, bekommen in der Regel blutverdünnende Medikamente, weil Gefäßverschlüsse häufig auftreten. Wir wissen, wenn wir das nicht tun, dann erhöht sich das Risiko für schwere Verläufe, die auch zum Tod führen können." Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München

Thrombozytopenie: Eine weitere Impf-Nebenwirkung?

Neben den Thrombosen zeigt sich auch, dass die Zahl der Thrombozyten, der Blutplättchen, abnimmt. Das kommt daher, dass bei einer Thrombose Blutplättchen verbraucht werden. Es kommt zur Thrombozytopenie, also zum Mangel an Blutplättchen.

"Bei einer Sinusvenenthrombose kommt es im Rahmen der ungerichteten Gerinnung zu einem Verbrauch nicht nur von Gerinnungsbestandteilen wie Fibrinogen, Prothrombinkomplexen und Gerinnungsfaktoren. Es kommt auch zu einem Verbrauch von zur Gerinnung nötigen Blutbestandteilen wie Thrombozyten - daher gegebenenfalls zu einer Thrombozytopenie." Clemens Wendtner, Chefarzt in der München Klinik Schwabing

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Thrombose zur Antibabypille?

Sinunsvenenthrombosen treten bei Frauen generell häufiger auf als bei Männern. Experten vermuten, dass die Hormone eine Rolle spielen. Auch die Antibabypille hat als eine mögliche Nebenwirkung, dass sich Thrombosen bilden können.

"In der späten Schwangerschaft, im Wochenbett und bei Frauen, die die Antibabypille einnehmen, sehen wir die Sinusvenenthrombosen am häufigsten. Um mehr zu den Fällen nach der Impfung in Deutschland sagen zu können, müssten wir Details zu diesen sieben Fälle wissen: (...) Haben Sie Vorerkrankungen? Ohne genauere Informationen ist das nicht zu interpretieren." Peter Berlit von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie

Sind solche Nebenwirkungen auch bei anderen Impfstoffen denkbar?

Außer den jetzt diskutierten sieben Fällen gibt es bisher keine Hinweise, dass Corona-Impfstoffe zu Thrombosen führen könnten oder andere schwere Nebenwirkungen aufweisen. Möglich sind allerdings allergische Schocks auf Bestandteile eines Impfstoffs.

"Bei allen Corona-Impfstoffen haben Studien gezeigt, dass es zu Thrombosen kommen kann. Die waren aber nicht häufiger als in der Placebo-Gruppe. Also gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang zum Vakzin. Je mehr Menschen geimpft werden, desto mehr solcher zufälligen Ereignisse wird es geben." Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München

Wie geht es mit Astrazeneca weiter?

Das Paul-Ehrlich-Institut hat empfohlen, die Impfung vorerst zu stoppen, um die gemeldeten Fälle genau zu prüfen.

"Es ist ein gutes Zeichen für die Impfwilligen in diesem Land, dass wir wachsam sind, dass wir genau aufpassen und selbst bei kleinsten Signale gucken, dass wir diese analysieren bevor die Impfungen einfach weitergehen." Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts

Viele Experten wünschen sich, dass die Impfungen mit sämtlichen verfügbaren Impfstoffen weitergehen, um die Pandemie Schritt für Schritt in den Griff zu bekommen.

"Ich erwarte mir, dass der Sachverhalt schnell geklärt wird und wir dann deutlich sagen, wie es weitergeht. Am Donnerstag soll die EMA für Klarheit sorgen." Klaus Holetschek, Bayerischer Gesundheitsminister (CSU)