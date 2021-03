Mallorca-Streit: Regierung prüft Verbot bestimmter Urlaubsreisen

Seit Tagen läuft in Deutschland eine heftige Debatte darüber, dass Reisen nach Mallorca über Ostern möglich sind, Urlaub im eigenen Land aber nicht erlaubt ist. Die Bundesregierung prüft nun, ob Reisen in beliebte Urlaubsgebiete im Ausland wegen der Corona-Pandemie vorübergehend unterbunden werden können. Es gebe einen entsprechenden Prüfauftrag, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.

Das Robert Koch-Institut hatte Mallorca vor einer Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen und die Reisewarnung wegen stark gesunkener Infektionszahlen aufgehoben. Das hat zu einem Buchungsboom geführt, aber auch zu hitzigen Diskussionen, ob man damit einen neuen Infektionsherd riskiert.

Ministerpräsidenten kritisierten Mallorca-Reisen

Mehrere Ministerpräsidenten hatten die möglichen Mallorca-Reisen scharf kritisiert. Auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisierte die Regeln. "Es ist nicht gut, dass jetzt in dieser Situation solche Urlaubsreisen stattfinden."

Bund und Länder hatten sich in der jüngsten Schaltkonferenz darauf verständigt, dass alle Reisenden, die aus dem Ausland zurückkehren, künftig einen Corona-Test machen, auch wenn sie aus einem Nichtrisikogebiet wie aktuell Mallorca kommen. Fluggesellschaften hatten zugesagt, über Ostern Reisende vor der Rückkehr auf der Insel zu testen.

Mehr in Kürze bei BR24.