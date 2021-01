Corona-Ticker: RKI meldet über 25.000 Neuinfektionen

07.05 Uhr: Human Rights Watch kritisiert mexikanische Pandemiebekämpfung

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat Mexiko schwere Versäumnisse im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie vorgeworfen. Die Regierung des Präsidenten Andrés Manuel López Obrador habe die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Maßnahmen nicht in genügendem Maße ergriffen, um das Coronavirus zu bekämpfen, kritisierte Human Rights Watch in ihrem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Jahresbericht 2021. Die Menschenrechtsorganisation wirft der Regierung vor, zu wenige Menschen auf das Virus getestet zu haben. Obwohl die WHO die Bedeutung von Tests hervorgehoben habe, habe der Sonderbeauftragte für die Pandemie, Hugo López-Gatell, massive Untersuchungen als "nutzlos" und "Zeitverschwendung" bezeichnet. In der Folge sei Mexiko einer der Staaten mit den meisten Ansteckungen und höchsten Sterberaten weltweit. Menschen, die in armen Regionen leben, sowie Indigene hätten eine 50 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, an dem Virus zu sterben.