Triage wegen Corona? Was man darunter versteht

Aktuellen Anlass bieten Berichte über angebliche Triage-Entscheidungen im Bergland-Klinikum im sächsischen Zittau. Triage (vom französischen Verb trier für "auswählen, sortieren, sichten") meint dabei die Einteilung von Verletzten oder Kranken nach der Schwere der Fälle.

Aufgrund von Personalmangel sei die Situation in der genannten Klinik zwar kritisch; man versuche aber trotzdem zu gewährleisten, dass die Patienten die bestmögliche Therapie erhielten, erklärte das Klinikum am vergangenen Mittwoch, 16. Dezember. Daraufhin gab die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) und die Fachgruppe COVRIIN beim Robert-Koch-Institut (RKI) gemeinsam eine Stellungnahme zum Thema heraus: In der Tat wachse die Belastung. Priorisierungen für Patienten müssten aber noch nicht vorgenommen werden. Über Verlegungen könnten Überlastungen vermieden werden.