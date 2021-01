Corona-Ticker Oberpfalz: Landkreis Cham mit höchster Inzidenz

9.10 Uhr: Wieder mehrere Verstöße gegen Ausgangssperre

In der vergangenen Nacht hat die Polizei auch in der Oberpfalz wieder Menschen aufgegriffen, die trotz Ausgangssperre ohne triftigen Grund unterwegs waren. Wie zum Beispiel die Neutraublinger Polizei mitteilte, wurden zwei Männer um kurz nach Mitternacht auf einem Sparkassenparkplatz in Obertraubling entdeckt. Beide gaben an, Bankgeschäfte zu erledigen. Einen triftigen Grund konnten sie nicht nennen. Ein weiterer Autofahrer wurde um 1 Uhr in Alteglofsheim kontrolliert. Auch er konnte keinen Grund angeben, warum er seine Wohnung verlassen hatte. Und in Schwandorf wollten zwei Männer um 3.50 Uhr nach eigenen Angaben Zigaretten holen. Auch das stellt keinen triftigen Grund dar, so die Polizei.