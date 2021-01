Corona-Ticker Unterfranken: Inzidenzzahlen gestiegen

10.10 Uhr: Aktuelles zu Corona in Stadt und Landkreis Würzburg

Der Inzidenzwert für die Stadt Würzburg liegt bei 82,86 und für den Landkreis Würzburg bei 98,58. Bei der Lieferung des Impfstoffes gegen Covid-19 gibt es momentan Verzögerungen. Dadurch werden derzeit in den Impfzentren für Stadt und Landkreis Würzburg keine Termine vergeben. Weiterhin können in den Impfzentren auf der Talavera und am Flugplatz Giebelstadt aufgrund der Zuteilung des Impfstoffs nur über 80-Jährige geimpft werden, die Einwohnerin oder Einwohner der Stadt bzw. des Landkreises Würzburg sind.