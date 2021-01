Corona-Ticker Mittelfranken: Nürnberg hatte Übermittlungsproblem

12.50 Uhr: Nürnberg unter 200-Marke am Wochenende – Probleme bei Datenübermittlung

Am Wochenende (09.01.21) hat es in Nürnberg offenbar Probleme bei der Übermittlung der Infektionszahlen an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gegeben. Das teilt die Stadt mit und begründet damit den niedrigen Inzidenzwert von nur 164,36. Das Robert-Koch-Institut hatte aus dem selben Grund einen noch niedrigeren Wert (129) für Nürnberg angegeben.

Offenbar gab es ein Software-Problem, so dass die von der Stadt an die Datenbank des LGL übermittelten Werte vom Freitag und Samstag dort nicht verarbeitet werden konnten, heißt es von der Stadt. Eine Softwarefirma sei mit der Überprüfung und Behebung des Problems beauftragt worden. Sobald korrekte Zahlen übermittelt werden, werde der Sieben-Tage-Inzidenzwert der Stadt wohl wieder über 200 liegen, heißt es in der Mitteilung der Stadt.