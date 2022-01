Corona-Ticker: RKI registriert 18.518 Corona-Neuinfektionen

07.55 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen für Bayern

Auch in Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut meldete am Montag 191 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag waren es 183,3. Im Freistaat wurden 3.035 neue Corona-Infektionen und 11 weitere Todesfälle gemeldet. Das RKI verweist darauf, dass es über die Feiertage weniger Corona-Tests gab und von den örtlichen Gesundheitsämtern weniger Infektionen gemeldet wurden, so dass die Zahlen unvollständig sein könnten.