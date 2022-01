Corona-Neuinfektionen erneut auf Höchststand – 81.417 Fälle

Am Mittwoch hatte die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag erstmals die Schwelle von 80.000 überschritten, vor genau einer Woche lag diese Zahl noch bei 64.340, wobei es allerdings wegen der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gab. Die bundesweite Sieben-Tage Inzidenz lag vor einer Woche bei 285,9, gestern betrug sie 407,5.

316 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 316 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 443. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.743.228 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch 3,13 (Dienstag mit 3,34) an. Die Zahl der Genesenen liegt nun bei 6.878.100 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 115.051.

Sehr unterschiedliche Inzidenzen in den Bundesländern

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz gibt es zwischen den Bundesländern weiter sehr große Unterschiede. Den höchsten Wert weist mit 1.349,2 nach wie vor Bremen auf, gefolgt von Berlin mit 918,6, Schleswig-Holstein mit 655,6 und Hamburg mit 576,3. Die Werte zeigen, dass die Omikron-Variante sich besonders im Norden Deutschlands und in Großstädten rasch ausbreitet, aber auch in Bayern geht die Inzidenz weiter nach oben.