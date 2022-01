RKI meldet neuen Höchstwert: 80.430 Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland hat einen neuen Tageshöchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwochmorgen 80.430 Corona-Neuinfektionen. Das bisherige Maximum lag bei 65.371 Neuinfektionen am 18. November 2021. Am Dienstagmorgen hatten die Gesundheitsämter noch 45.690 Neuinfektionen an das RKI gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder über 400

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Mittwochmorgen 407,5. Am Vortag waren es noch 387,9. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 258,6. Zuletzt hatte die Inzidenz Anfang Dezember mehr als 400 betragen. Am 29. November hatte das RKI den bisherigen Höchstwert von 452,4 vermeldet. Der Wert beziffert die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Deutschland

384 weitere Menschen starben mit oder an Corona

Ferner wurden am Mittwoch 384 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gezählt. Das war etwas mehr als am Dienstag mit 322 sowie am Mittwoch der Vorwoche mit 346. Den bisherigen Tageshöchstwert an Corona-Toten gab es am 14. Januar 2021 mit 1.244.

Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter laut den jüngsten Angaben des Instituts insgesamt 7.661.811 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland stieg auf 114.735. Die Zahl der von einer Erkrankung durch das Coronavirus genesenen Menschen in Deutschland bezifferte das RKI mit rund 6.836.600.

WHO: Omikron breitet sich rasant aus

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte am Dienstag vor einer explosionsartigen Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in Europa gewarnt. In der ersten Woche des neuen Jahres habe es in Europa mehr als sieben Millionen neu gemeldete Covid-19-Fälle gegeben, die sich innerhalb von zwei Wochen mehr als verdoppelt hätten, sagte der Europadirektor der WHO, Hans Kluge.

Deutschland: Norden ist aktuell stärker betroffen

Deutschland steht erst am Beginn einer Omikron-Welle, aus dem Norden werden zur Zeit die höchsten Inzidenzen gemeldet. An der Spitze stand am Mittwochmorgen Bremen mit einer Inzidenz von 1.296,8, danach kommen Berlin mit 856,4 und Schleswig-Holstein mit 633,0. Aber auch in Bayern steigen die Corona-Zahlen.