Quarantäne und Isolation: Was jetzt in Bayern gilt

Üblicherweise zehn Tage, in einigen Fällen sieben oder fünf Tage: Ab diesem Dienstag (11. Januar) gibt es in Bayern laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) neue Regeln für die Corona-Quarantäne bei Kontaktpersonen und die Isolation bei Infizierten. Das hat das bayerische Kabinett beschlossen und damit einen Bund-Länder-Beschluss von vergangener Woche umgesetzt. Was künftig genau gilt - ein Überblick.

Isolation: Was gilt für Infizierte?

Wer sich selbst mit Corona infiziert hat, muss in der Regel für zehn Tage in Quarantäne. Bereits nach sieben Tagen ist eine Freitestung mit einem negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest möglich - wenn man als Infizierter seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Für Beschäftigte in "vulnerablen Einrichtungen" wie Kliniken und Altenheimen, die sich selbst mit Corona infiziert haben, ist fürs Freitesten nach sieben Tagen ein PCR-Test verpflichtend - oder es müssen fünf Tage lang täglich negative Schnelltests vorgelegt werden.

Quarantäne: Was gilt für Kontaktpersonen?

Schülerinnen und Schüler sowie Kita- und Kindergarten-Kinder, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen, können sich künftig bereits nach fünf Tagen freitesten. Und zwar per PCR- oder Antigen-Schnelltest. Für Beschäftigte in vulnerablen Einrichtungen gelten die gleichen Regeln, wie wenn sie selbst infiziert sind: Wiederaufnahme des Dienstes frühestens nach sieben Tagen per Freitestung durch PCR-Test oder fünf Tage lang tägliche negative Schnelltests.

Die Regeln für Kontaktpersonen, die eine Auffrischungsimpfung haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind, werden geändert, sobald der Bund dafür nötige Rechtsänderungen umgesetzt hat. Voraussichtlich ist das am 14. oder 15. Januar der Fall. Diese Gruppe muss dann gar nicht mehr in Quarantäne. Bisher galt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Variante infizierten Person eine Quarantäne von 14 Tagen, ohne die Chance zum Freitesten.