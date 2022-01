RKI meldet 45.690 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 387,9

Die Coronazahlen steigen weiter. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) nun bei 387,9. Am Vortag wurde sie mit 375,7 angegeben, vor einer Woche mit 239,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 45.690 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 30.561 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage und Ferien aber Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte.

Große Unterschiede zwischen den Bundesländern

Die Werte für die Sieben-Tage-Inzidenz klaffen zwischen den einzelnen Bundesländern weiterhin weit auseinander. Den höchsten Stand weist mit 1.185,1 Bremen auf, gefolgt von Berlin mit 737,2. Die niedrigste Inzidenz gibt es mit 274,2 in Sachsen-Anhalt.

322 neue Todesfälle

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 322 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 356 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 7.581.381 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Montag mit 3,37 (Freitag: 3,15) an, am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. Die Zahl der Genesenen liegt laut RKI aktuell bei 6.792.300. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 114.351.