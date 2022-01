RKI: Corona-Neuinfektionen erstmals über der Schwelle von 90.000

Mit dem Ausbreiten der Omikron-Variante des Coronavirus hat der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen in Deutschland einen neuen Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 470,6 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 427,7 gelegen.

Omikron: Täglich neue Höchstwerte

Der bisherige Höchstwert in der Corona-Pandemie waren 452,4 am 29. November 2021. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat zudem mit 92.223 am Freitag einen weiteren Tageshöchstwert erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden hatte indessen am Donnerstag noch bei 81.417 gelegen, am Mittwoch bei 80.430. Der aktuelle Wert ist somit der dritte Tageshöchstwert in Folge. Am Freitag vor einer Woche wurden noch 56.335 Neuinfektionen verzeichnet.

Hohe Inzidenzen in Oberbayerischen Landkreisen

Die Inzidenz in Bayern liegt mit 473,1 leicht über dem Bundesdurchschnitt. Allerdings weisen einzelne Landkreise und Städte inzwischen deutlich höhere Inzidenzen aus.

So entwickeln sich die Corona-Zahlen in Bayern

So lag die Inzidenz im Landkreis Erding am Freitag bei 753,8. Der Landkreis Lindau kommt auf 748,0. Die Stadt München liegt bei 718,2 gefolgt vom Landkreis Starnberg mit 708,6.