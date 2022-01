Wie sicher sind Corona-Schnelltests und wie testet man richtig?

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) eine Liste derjenigen Antigen-Schnelltests zur Erkennung des Coronavirus erstellen zu lassen, "die für Omikron besonders geeignet sind beziehungsweise Omikron gut erkennen". Dies sagte der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Damit soll eine bessere Orientierung bei der Test-Auswahl ermöglicht werden.

In der Tat gibt es bei den Corona-Schnelltests im Wesentlichen zwei Fehlerquellen. Erstens: Der Test erkennt die Infektion nicht. Oder zweitens: Der Test wird nicht richtig angewendet. Beides kann zu einem falschen Ergebnis führen und den Tester in gefährlicher Sicherheit wiegen.

Was bisher über die Verlässlichkeit von Schnelltests bekannt ist

Eine bereits im Frühjahr 2021 veröffentlichte Zusammenfassung von 64 Studien durch das Cochrane-Netzwerk ergab: Am zuverlässigsten sind die Schnelltests bei Infizierten in der ersten Woche nach Beginn der Symptome. Denn dann ist die Viruslast in Hals und Rachen am höchsten. Im Durchschnitt erkannten die Tests laut der Untersuchung 72 Prozent der Covid-19-Infizierten richtig. Bei Menschen ohne Symptome lag die Trefferquote bei Tests hingegen durchschnittlich nur bei 58 Prozent der Infizierten.

Das gilt nach wie vor: Hohe Virusmengen lassen sich mit Antigen-Schnelltests gut nachweisen, schreibt auch das PEI auf seiner Internetseite (Stand 5.11.2021). Klaus Cichutek, Präsident des Instituts, betonte allerdings: In Deutschland gebe es keine Corona-Schnelltests zu kaufen, die das Label "unzuverlässig" verdienen. Das PEI habe eine Liste mit Tests veröffentlicht, die über eine "erhöhte Sensitivität" (Empfindlichkeit) verfügten, sagte der Präsident des Instituts im ZDF-Morgenmagazin am 10. Januar 2022.

Überprüfung und Liste zuverlässiger Schnelltests

In diese von Cichutek angesprochene Liste schaffen es nur solche Schnelltests, die die von PEI und Robert Koch-Institut (RKI) festgelegten Mindestkriterien erfüllen. Dafür prüft das PEI die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aufgelisteten Schnelltests im Labor, die nach Herstellerangaben diese Mindestkriterien erfüllen. Sind diese Tests auch nach Einschätzung des PEI aufgrund der Laboruntersuchungen sicher, werden sie in die Liste "Vergleichende Evaluierung der Sensitivität von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests" des Instituts aufgenommen. Erfüllen sie die Anforderungen nicht, werden sie von der Liste des BfArM gestrichen.

Schnelltests: Besonderheiten bei der Omikron-Variante

Wie zuverlässig Schnelltests eine Infektion mit der Omikron-Variante des Coronavirus nachweisen, dazu schreibt das PEI auf seiner Internetseite (Stand: 14.12.2021): "Auf der Grundlage der aktuellen Datenlage geht das Paul-Ehrlich-Institut davon aus, dass die allermeisten der in Deutschland angebotenen und positiv bewerteten Antigentests eine Omikron-Infektion nachweisen können." Für Unsicherheit bezüglich der Zuverlässigkeit der Tests hatte eine Mitteilung der U.S. Food and Drugs Administration (FDA) gesorgt. Demnach hätten erste Studien in den USA angedeutet, dass zumindest einige der SARS-CoV-2-Antigentests eine zu geringe Empfindlichkeit beim Nachweis der Omikron-Variante hätten.

Auf Anfrage des BR hatte das PEI Ende Dezember 2021 mitgeteilt, dass zwei der insgesamt vier Mutationen im Omikron N-Protein auch in bisher bekannten Varianten auftraten. Sie hätten laut PEI keinen Einfluss auf die Leistung bzw. Zuverlässigkeit der Antigen-Schnelltests.

Um die Zuverlässigkeit der Antigen-Schnelltests bei der Omikron-Variante des Coronavirus abschließend bewerten zu können, ist es angesichts fehlender Studien laut Experten allerdings noch zu früh. Laut einer aktuellen Studie aus Südafrika deutet sich allerdings an, dass bei der Omikron-Variante des Coronavirus Rachenabstriche verlässlicher sind als die bisher überwiegend durchgeführten Nasenabstriche. Die bis jetzt nur als "Preprint" erschienene Untersuchung muss aber noch von unabhängigen Wissenschaftlern überprüft werden.

Was Sie beim Selbsttesten beachten sollten

Wie Sie sich selbst richtig mit einem Schnelltest zu Hause testen, hat unter anderem das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus in einer Kurzanleitung für den sogenannten Nasenabstrich zusammengestellt.

So ist der Nasenabstrich korrekt:

Den Abstrichtupfer in beide Nasenlöcher langsam jeweils ca. 2,5 cm einführen und dabei keinen Druck ausüben.

Den Tupfer jeweils über die Dauer von etwa 15 Sekunden drei- bis viermal drehen und dabei über die Nasenschleimhaut führen.

Ein Arzt aus Australien demonstriert in einem Video, wie man den Nasenabstrich richtig anwendet.