Lauterbach kündigt Liste für wirksame Omikron-Schnelltests an

Bislang fehlten Referenzwerte

"Dies wird allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte Lauterbach. Die Erkenntnisse zu Tests, die schon in den vergangenen Monaten ausgewertet wurden, könnten nicht eins zu eins auf Omikron angewendet werden. Sinnvoll sei es aktuell, Schnelltests gegebenenfalls mehrfach vorzunehmen. "Wir wissen nicht genau, wie diese Tests für Omikron wirken", sagte der Bundesgesundheitsminister. Es sei bisher nicht möglich gewesen, das zu prüfen, weil keine Referenzwerte vorhanden gewesen seien. "Also wir wussten nicht genau, wie viel Viruslast muss da sein, damit jemand mit Omikron infiziert überhaupt für andere ansteckend ist", sagte Lauterbach. "Diese Daten bekommen wir gerade jetzt."

Tests mit "erhöhter Sensitivität"

In Deutschland gibt es nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts keine Corona-Schnelltests zu kaufen, die das Label "unzuverlässig" verdienen. Das PEI habe eine Liste mit Tests veröffentlicht, die über eine "erhöhte Sensitivität" verfügten, sagte der Präsident des Instituts, Klaus Cichutek, im ZDF. Die Tests, die die höheren Anforderungen nicht erfüllten, würden in Deutschland nicht verkauft, weil sich Testzentren, Apotheken und Discounter an der PEI-Liste orientierten.