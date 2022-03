Corona: Die Ereignisse vom 28. Februar bis 06. März 2022

19.00 Uhr: Gesundheitspolitiker fordern repräsentative Corona-Studien

Gesundheitsexperten von Union und Linken haben von der Bundesregierung neue Studien zur Entwicklung der Corona-Pandemie gefordert. "Es sollte mehr repräsentative Erhebungen geben, um einen konkreten Überblick zum Infektionsgeschehen zu erlangen", sagte Tino Sorge (CDU), gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, der Kölnischen Rundschau (Montagausgabe). "Solide Daten sind eine unverzichtbare Entscheidungsgrundlage, um über Eindämmungsmaßnahmen zu entscheiden."

Linken-Gesundheitsexpertin Kathrin Vogler kritisierte, Deutschland bleibe weit hinter seinen Möglichkeiten als einer der führenden Forschungsstandorte der Welt zurück. Die PCR-Testkapazitäten seien zu gering, bei der Sequenzierung von Virusvarianten trage Deutschland die "rote Laterne".

Dagegen meinte AfD-Gesundheitsexperte Martin Sichert, solche Erhebungen hätten beim Beginn der Pandemie Sinn gehabt, jetzt sei es zu spät.

15.29 Uhr: Ex-Verfassungsrichter Papier ist gegen allgemeine Impfpflicht

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, ist gegen eine allgemeine Impfpflicht. Man solle zu jetzigen Zeitpunkt auf die geplante Einführung "verzichten und stattdessen effektivere Impfkampagnen vorbereiten", sagte er der "Welt" (Montag) mit Blick auf die für Anfang April geplante Bundestagsabstimmung.

Eine Impfpflicht wäre laut Papier "in jedem Fall ein erheblicher Eingriff in das Grundrecht der körperlichen Integrität und Selbstbestimmung". Dieser sei nur zu rechtfertigen, wenn ohne diesen Eingriff wichtigen Gemeinschaftsgütern schwere Gefahren drohten. Dies lasse sich aber angesichts der ungewissen Entwicklung der Pandemie nur schwer vorhersagen.

15.10 Uhr: Zeitung berichtet von Gesetzentwurf zu Triage

Menschen mit Behinderungen und Hochbetagte sollen im Fall einer pandemiebedingten Triage künftig besonders geschützt werden. Das gehe aus einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes hervor, wie die Ärztezeitung am Sonntag berichtet.

Bei einer Triage muss entschieden werden, welche Patienten zuerst behandelt werden, wenn die Hilfe nicht für alle möglich ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Bundestag Anfang Januar aufgefordert, "unverzüglich" Vorkehrungen zum Schutz Behinderter im Fall einer pandemiebedingten Triage zu treffen.

Die Zeitung zitiert auch aus einer dazu gehörenden Formulierungshilfe. Demnach dürfe niemand aus "Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt werden". Das solle für alle ärztlichen Entscheidungen gelten bei der "Zuteilung von pandemiebedingt nicht ausreichenden überlebenswichtigen, intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten im Krankenhaus".

14.12 Uhr: Sozialverband VdK für Booster-Angebotspflicht in Pflegeheimen

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, fordert eine Pflicht für die Betreiber von Pflegeeinrichtungen, Boosterimpfungen anzubieten. "Es gibt Hinweise darauf, dass in manchen Einrichtungen diese Quoten extrem niedrig sind und das, trotz mehrerer tödlicher Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen", sagte sie am Wochenende dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Daher sollten Betreiber von Einrichtungen dazu verpflichtet werden, allen von ihnen betreuten Menschen entsprechende Booster- und Informationsangebote zu machen und dies auch nachweisen zu müssen."

Nur wenn die Booster-Quoten in diesen Einrichtungen hoch sei, ließen sich unnötige tödliche Corona-Ausbrüche dort vermeiden - "vor allem weil Schutz-Maßnahmen jetzt überall gelockert werden", so die Verbandschefin: "Noch immer gibt es keinen Überblick darüber, wie hoch die Impf- und Boosterquote in Pflegeeinrichtungen ist. Das betrifft das Personal genauso wie die Bewohnerinnen und Bewohner."

13.09 Uhr: FSV Mainz - Corona-Ausbruch weitet sich aus

Inzwischen hat sich die Zahl der Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 auf 20 erhöht, wie der Fußball-Bundesligist mitteilt. "Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne", lässt der Verein wissen. Das für diesen Sonntag geplante Spiel gegen Borussia Dortmund war bereits am Freitag abgesetzt und auf den 16. März verlegt worden, da kein Torhüter aus dem Lizenzspielerkader einsatzfähig war. Am Donnerstag hatte der Verein bekanntgegeben, dass sich 19 Personen mit dem Corona-Virus angesteckt haben, darunter 13 Spieler und auch Trainer Bo Svensson. Offen ist, ob die Rheinhessen zum Gastspiel beim FC Augsburg am nächsten Samstag genügend Spieler zusammenbekommen.

11.57 Uhr: FDP gegen Beibehaltung von Corona-Maßnahmen

Justizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich gegen eine Beibehaltung wetireichender Corona-Maßnahmen ausgesprochen. "Wenn sich die Gefahrenlage entspannt, müssen auch Maßnahmen zurückgefahren werden", sagte Buschmann gegenüber den Funke- Zeitungen (Montagsausgaben). Man könne nicht bloß präventiv auf Dauer millionenfach Grundrechte beschränken. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki sagte den Funke-Zeitungen, er sei sich sicher, dass Lauterbachs Vorstellungen zu tiefgreifenden Maßnahmen über den 20. März hinaus "sich nicht realisieren werden". Einen solchen "Sonderweg" in Europa "werden wir nicht mittragen", kündigte er an. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte am Samstag vor zu viel Sorglosigkeit und einer möglichen Corona-Welle im Sommer gewarnt. Der Städte- und Gemeindebund fordert indes Klarheit darüber, "wie es mit den Corona-Regelungen weitergehen soll". Die "Basismaßnahmen" der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz müssten jetzt konkretisiert werden, so Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg in der "Rheinischen Post". "Wir brauchen auch weiterhin das Angebot von kostenfreien Bürgertests und die Impfzentren sollten wenigstens im Stand-by-Betrieb gehalten werden."

11.36 Uhr: Corona-Pandemie macht Jugendliche depressiv

Corona führt zu mehr Depressionen bei Jugendlichen. In der Pandemie sind die Neuerkrankungen bei den 15- bis 17-Jährigen im ersten Jahr der Pandemie im Vergleich zum Vorjahr 2019 um elf Prozent gestiegen, teilt die Krankenkasse DAK-Gesundheit am Sonntag in ihrem aktuellen Kinder- und Jugendreport für Bayern mit. Mädchen sind demnach im Freistaat 2,1-mal so häufig aufgrund von Depressionen in ärztlicher Behandlung wie gleichaltrige Jungen. Zudem leiden im Freistaat 14 Prozent mehr Grundschulkinder neu an starkem Übergewicht (Adipositas). Die gute Nachricht: Bei jüngeren Kindern im Alter von zehn bis 14 Jahren zeigt sich ein leichter Rückgang an Depressionen (-7,7 Prozent). Bei den Grundschulkindern blieben die Fallzahlen fast konstant (-1,7 Prozent).

10.28 Uhr: Tumulte vor österreichischer Disko bei Wiedereröffnung

Nachdem in Österreich seit dem Wochenende Nachtlokale und Diskotheken wieder öffnen dürfen, kam es am Samstgabend vor dem Eingang einer Diskothek in Oberndorf bei Salzburg zu einem Massenandrang, der von der Polizei aufgelöst werden musste. Mehrere Menschen hatten im engen Gedränge vor dem noch geschlossenen Lokal das Bewusstsein verloren. Die Polizei veranlasste daraufhin eine frühzeitige Öffnung des Clubs, um die Situation zu entschärfen. Eine Person musste medizinisch behandelt werden. Auch viele Besucher aus Bayern hatten versucht, in das Tanzlokal zu gelagen.

In mehreren deutschen Städten war es am ersten Wochenende mit wiedereröffneten Diskotheken ebenfalls zu chaotischen Szenen und Menschengedränge vor Clubs zum Beispiel in Berlich oder Leipzig gekommen, wie die Polizei berichtet. Auch in Hamburg bildeten sich lange Schlangen vor den Nachtlokalen.

10.11 Uhr: Corona-Pandemie treibt Schweinehalter in den Ruin

"Die Corona-Krise hat zu einem massiven Preiseinbruch für Schweinefleisch geführt, weil seit mittlerweile eineinhalb Jahren fast durchweg Volksfeste, Feiern und Grillpartys abgesagt werden und die Gastronomie stark eingeschränkt ist", so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) am Samstag in München. Viele der rund 4.000 bayerischen Schweinezuchtbetriebe stünden deswegen vor dem wirtschaftlichen Ruin. Nun sollen betroffene Landwirte unbürokratisch an Hilfen kommen, wenn sie vor allem pandemiebedingt Umsatzeinbußen erleiden, so Aiwanger. Bislag konnten viele Betriebe keine Überbrückungshilfen beantragen, weil im teils schwer nachweisbar ist, dass Umsatzeinbußen primär mit der Pandemie zusammenhängen und nicht etwa mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) oder Ausfuhrbeschränkungen.

09.05 Uhr: Inzidenz in Bayern sinkt leicht

Die Corona-Inzidenz in Bayern ist mit etwas mehr als 23.300 Neuinfektionen leicht gesunken. Laut Robert Koch-Institut (RKI) gibt es Stand Sonntagmorgen 1.507,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Am Samstag lag der Wert bei 1.550,7, am Sonntag vor einer Woche bei 1.695,3. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich um 16 auf 21.588. Am höchsten ist die Inzidenz in Bayern derzeit in Garmisch-Partenkirchen mit 2.927,1. Zugleich ist dies der bundesweit höchste Inzidenzwert unter den kreisfreien Städten und Landkreisen. Auf den Intensivstationen im Freistaat lagen am Sonntag (Stand: 9.05 Uhr) 365 Corona-Patienten. 159 von ihnen mussten invasiv beatmet werden. Nicht erfasst sind in der Statistik Infektionsfälle, die unbemerkt ablaufen oder nicht durch einen positiven PCR-Test bestätigt worden sind.

08.52 Uhr: Reisen einfacher: TUI verzeichnet mehr Buchungen

Nach Aufgabe vieler Corona-Beschränkungen verzeichnet der Reisekonzern TUI nach Angaben seines Deutschlandchefs Stefan Baumert einen starken Anstieg der Buchungen. "Wir sind überzeugt davon, dass wir an das Niveau von 2019 herankommen", so Baumert in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe von Sonntag. Vor allem Spanien, Griechenland und die Türkei seien als Ziele fü den Sommer gefragt. Doch auch für Fernreiseziele wie Thailand, Mexiko, Dominikanische Republik, Kuba und Indonesien rechnet der Konzernchef mit einer steigenden Nachfrage.

08.30 Uhr: RKI will Corona-Pfunde der Deutschen untersuchen

Das Robert Koch-Institut plant noch im März die Veröffentlichung einer aktualisierten Studie über Gewichtszunahme während der Corona-Pandemie. Diese dürfte den allgemeinen Trend einer Gewichtszunahme der Deutschen seit Pandemiebeginn bestätigen, den bereits bekannte Studien aufweisen: Laut einer Untersuchung des "Journal of Health Monitoring" aus dem ersten Pandemiejahr beispielsweise nahmen bundesweit rund 23.000 Befragte zwischen April 2019 und September 2020 im Schnitt 1,1 Kilogramm zu. Eine Online-Befragung der Technischen Universität München aus dem April 2021 zeigte, dass rund 40 Prozent der Studienteilnehmer seit Pandemie-Beginn an Gewicht zugelegt hatten - im Durchschnitt sogar um 5,6 Kilogramm. Ernährungspsychologen machen dafür vor allem den dauerhaften Stress während der Pandemie verantwortlich. Essen dient vielen Menschen da zur Regulierung von Emotionen.

07.06 Uhr: Städtetag stellt Verlangsamung der Impfkampagne fest

Das Interesse am neuen Novavax-Impfstoff hält sich in Grenzen. Zumindest gebe es in den Impfzentren "noch keinen Run", so Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Sonntagsausgaben). Dedy verknüpfte die Feststellung mit einer Warnung vor zu großen Impflücken in der Bevölkerung. Dann "riskieren wir wieder viele schwere Verläufe mit der nächsten Corona-Welle", so Dedy.

Man wolle noch mehr Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen. Der neu zugelassene Novavax-Impfstoff habe das "Potenzial, jene Menschen zu erreichen, die skeptisch gegenüber den bisherigen Corona-Impfstoffen sind". Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Novavax-Impfstoff seit Anfang Februar für Erwachsene. Das Vakzin ist proteinbasiert und unterscheidet sich von anderen in der EU bisher zugelassenen Vakzinen, bei denen es sich entweder um sogenannte mRNA- oder Vektorimpfstoffe handelt.

06.10 Uhr: Inzidenz steigt den vierten Tag in Folge

Das Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnet am Sonntag den vierten Tag in Folge eine leicht steigende Inzidenz. Der Wert der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer einer Woche liegt bei 1.231,1. Am Vortag hatte der Wert bei 1.220,8 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.240,3. Zum Vergleich: Im Vormonat lag sie bei 1.400,8. Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter 116.889 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche waren es 107.913 Ansteckungen.

Allerdings erfassen die Statistiken des RKI nicht alle Infektionsfälle. Wegen der hohen Arbeitsbelastung wird in den Gesundheitsämtern keine umfassende Kontaktnachverfolgung in jedem Fall betrieben. Außerdem gibt es nach Einschätzung des Laborverbands ALM inzwischen eine größere Zahl von Menschen, deren Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt wird - diese Infektionen werden in der offiziellen Statistik also auch nicht mitgezählt. Zudem verlaufen auch viele Infetionen unbemerkt.

Deutschlandweit starben innerhalb von 24 Stunden 51 Menschen. Seit Pandemiebeginn verzeichnet das RKI 15.666.900 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Quote der ins Krankenhaus eingewiesene Patienten mit dem Corona-Virus je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 6,35 an (Donnerstag: 6,36). Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet.