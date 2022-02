Corona-Ticker Niederbayern: 3.000er-Inzidenz im Kreis Regen

10.22 Uhr: Impfangebot im Landkreis Freyung-Grafenau wird angepasst

Die Auslastung der regionalen und stationären Impfangebote im Landkreis Freyung-Grafenau ist in letzter Zeit deutlich zurückgegangen. Das meldet das Landratsamt. Deshalb wird jetzt das Angebot angepasst.

Regionale Impfangebote gibt es ab März nur noch in Waldkirchen und Grafenau und auch die Öffnungszeiten Im Impfzentrum in Freyung werden angepasst. Sollte sich die Lage ändern, werde man erneut erweiterte regionale Angebote in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Landkreis durchführen.

Konkret sehen die mobilen Angebote bereits ab dem 28. Februar so aus: Im Bürgerhaus Waldkirchen gibt es immer am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr die Möglichkeit, sich impfen zu lassen mit und ohne Termin. Im Kurparkpavillion Grafenau immer am Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, mit und ohne Termin.

Die Öffnungszeiten im Impfzentrum lauten ab dem 01. März, Dienstag und Mittwoch: 8 bis 15 Uhr, Donnerstag und Freitag: 13 bis 20 Uhr und Samstag 9 bis 16 Uhr. Auch dort ist grundsätzlich eine Impfung mit und ohne Termin möglich. Es werden die beiden mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech eingesetzt. Im Laufe des März wird mit den ersten Lieferungen des Impfstoffs der Firma Novavax gerechnet. Personal, das der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterfällt, hat dann Vorrang.

5.45 Uhr: 3.000er-Inzidenz im Kreis Regen

Im Landkreis Regen haben sich auf 100.000 Einwohner hochgerechnet in den vergangenen sieben Tagen 3.062 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) heute Morgen. Damit liegt der Landkreis im Bayerischen Wald an der Spitze der deutschlandweiten Inzidenz-Tabelle. Keine andere Region in Deutschland hat heute eine Inzidenz von über 3.000.

Auch der Kreis Straubing-Bogen ist in der bundesweiten RKI-Tabelle weit oben. Er liegt mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 2.500 auf Platz fünf. In Niederbayern gibt es laut RKI heute keine Region, die weniger als 1.500 Neu-Infizierte in den vergangenen sieben Tagen hat. Den besten Wert weist mit 1.544 die Stadt Passau auf.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Der Wert liegt heute Morgen bei 1.347. Gestern hatte er 1.346 betragen.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut den aktuellsten RKI-Angaben lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Freitag bundesweit bei 6,24. Eine Woche zuvor hatte sie 6,46 betragen.