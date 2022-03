Holetschek: Pflege-Impfpflicht wird stufenweise umgesetzt

Die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Pflege und Gesundheitswesen soll in Bayern in den kommenden Monaten wie angekündigt langsam und schrittweise um- und durchgesetzt werden. Das hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mitgeteilt und ein Konzept vorgelegt.

"Pragmatische Umsetzung mit Augenmaß" - vorerst keine Bußgelder

Bayern wolle eine pragmatische Umsetzung "mit Augenmaß", teilte Holetschek mit. In letzter Konsequenz sollen Beschäftigten, die sich weiterhin nicht impfen lassen wollen, erst ungefähr ab Sommer Betretungsverbote drohen. Bei Neueinstellungen gilt die Impfpflicht dagegen direkt ab 16. März. Der Bayerische Gesundheitsminister spricht von einem pragmatischen Verfahren, das für Planungssicherheit sorge. In ähnlicher Form werde die Pflege-Impfplicht in Nord-Rhein-Westfalen umgesetzt.

Zuerst sollen Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen, Krankenhäuser und andere Tätige im Gesundheitswesen Listen mit dem Impfstatus der Beschäftigten erstellen, sofern diese Informationen noch nicht vorliegen.

Impfberatung für Ungeimpfte

Ab 16. März müssen die Häuser und Einrichtungen dann diejenigen melden, die noch nicht geimpft oder genesen sind. Angegeben werden müssen auch Mitarbeiter, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese Mitarbeitenden sollen dann eine Impfberatung bekommen. Mit dem Ziel, "dass sie ihre Entscheidung überdenken". Das Ministerium hofft, dass auch der neue Novavax-Impfstoff dazu führt, dass sich mehr Mitarbeiter impfen lassen.

Bußgeldverfahren drohen

Noch im März erfolgt eine förmliche Aufforderung zur Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Nachweise beim Gesundheitsamt. Dann könnte ein Bußgeldverfahren drohen, aber die Einrichtung soll angehört werden, das betont Gesundheitsminister Holetschek,"um bei der Entscheidung den Aspekt der Versorgungssicherheit angemessen berücksichtigen zu können." Eine planbare Versorgung von Patienten und Bewohnern von Einrichtungen müsse stets gewährleistet bleiben, so der Minister.

Holetschek: Allgemeine Impfpflicht fraglich

Bayern will laut Holetschek eine Lösung für einen rechts- und datenschutzsicheren , einheitlichen digitalen Meldeweg entwickeln, denn der Bund habe mitgeteilt, dass er keine Kapazitäten frei habe. In der Mitteilung kritisiert Holetschek den Bund, der auch beim Thema der allgemeinen Impfpflicht keinen Millimeter vorangekommen sei. Jetzt sei nicht einmal mehr klar, ob und wenn ja, in welcher Form eine allgemeine Impfpflicht überhaupt komme.