Corona-Ticker Unterfranken: Zweithöchste Inzidenz Deutschlands

07.26 Uhr: Landkreis Miltenberg mit zweithöchster Inzidenz deutschlandweit

In fünf der zwölf unterfränkischen Regionen sind die Inzidenzwerte laut Robert Koch-Institut etwas gesunken, auch im Landkreis Miltenberg. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei 2.919,8. Das ist nicht nur der höchste Wert in Unterfranken, sondern auch der zweithöchste Wert in ganz Deutschland. Der Landkreis Bad Kissingen hingegen hat mit einer Inzidenz von "nur" 1.078,8 einen der niedrigsten Werte in ganz Bayern.

Hier alle unterfränkischen Zahlen im Überblick:

Landkreis Miltenberg: 2.919,8 ↓

Stadt Würzburg: 2.148,0 ↑

Landkreis Rhön-Grabfeld: 2.091,6 ↑

Landkreis Würzburg: 2.069,5 ↑

Landkreis Haßberge: 2.023,1 ↑

Landkreis Kitzingen: 2.006,6 ↓

Stadt Aschaffenburg: 1,751,4 ↓

Landkreis Aschaffenburg: 1.662,1 ↓

Landkreis Main-Spessart: 1,651,9 ↑

Landkreis Schweinfurt: 1,402,5 ↑

Stadt Schweinfurt: 1.341,0 ↑

Landkreis Bad Kissingen: 1.078,8 ↓

Mehr zur Lage in den bayerischen Krankenhäusern erfahren Sie hier.