Corona-Ticker Schwaben: Kinder-Impftage in Gundelfingen

13.54 Uhr: Impfzentrum des Landkreises Dillingen organisiert weitere Kinder-Impftage

Am Sonntag, 27. Februar 2022, bietet das Impfzentrum des Landkreises Dillingen a.d.Donau in der Brenzhalle in Gundelfingen a.d.Donau einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Samstag, 26. Februar 2022, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 29. Januar 2022 angeboten.

11.15 Uhr: 7-Tage-Inzidenz im LK Dillingen leicht gestiegen

Im Landkreis Dillingen sind in den vergangenen sieben Tagen 2.330 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen und liegt RKI-Angaben zufolge aktuell bei 2.397,8.

Montag, 22. Februar 2022